Christkindl für Kinderklinik in Kuba: AUVA-Unfallkrankenhaus Meidling spendet Betten und OP-Material

Wien (OTS) - Das AUVA-Unfallkrankenhaus Meidling spendet Krankenzimmer-Einrichtung, medizinische Geräte und ausgeschiedenes, neuwertiges OP-Material unter anderem einer Kinderklinik in Havanna. Insgesamt werden Komponenten, die die komplette Ausstattung einer Intensivstation in Kuba ermöglichen, Implantate, Betten und Nachtkästchen, die nach dem Umbau nicht mehr gebraucht werden, der Botschaft übergeben. Die Spende geht auf eine Initiative von Prim. Univ.Prof. Dr. Heinz Steltzer, Leiter des Instituts für Anästhesie und Intensivmedizin des AUVA-UKH Meidling, zurück. Der Container wurde am Donnerstag, dem 12. Dezember, symbolisch vom kubanischen Botschafter Juan Carlos Aguilera Marsán übernommen und ging danach sofort auf die Reise nach Kuba.

Um 8 Uhr früh startete am 12. Dezember die Beladung des Containertransports. Eine komplette Intensivstation, diverse Implantate und Krankenzimmereinrichtung gehen an eine Kinderklinik, an ein weiteres Krankenhaus sowie an ein orthopädisches Spital in Havanna.

"Der komplette Neubau der rund vor einem Jahr bezogenen neuen Intensivstation war ein wichtiger Schritt im Zuge des Umbaus des AUVA-Unfallkrankenhauses Meidling. Dabei wurden Krankenbetten, anderes Inventar und medizinische Geräte erneuert. Da die alte Infrastruktur noch in sehr gutem Zustand und einsatzfähig ist, haben wir uns zur Wiederverwertung entschieden und die Idee von Univ.Prof. Dr. Steltzer aufgegriffen", sagte Mag. Reinhard Minixhofer, stellvertretender Direktor der AUVA-Landesstelle Wien.

Prim. Steltzer ist seit Jahren in einer medizinischen Kooperation mit kubanischen Ärzten und dem Verein Buena Vista in der Kuba-Hilfe engagiert. "Kuba hat ausgezeichnet ausgebildete Ärzte. Leider fehlt es an allen Ecken und Enden an der medizinischen Infrastruktur und an Inventar. Meine kubanischen Freunde freuen sich schon sehr auf unseren Container, der direkt Hilfe und Verbesserungen für die kleinen und großen Patienten bringen wird", ergänzt Steltzer.

Fotolink:

PIN-Code: JFTNJ

http://auva.celumimagine.com/pindownload/login.do?pin=JFTNJ

Im Bild von links nach rechts: Prim. Univ.Prof. Dr. Heinz Steltzer, AUVA-UKH Meidling, Dir.Stv. Mag. Reinhard Minixhofer, AUVA-Landesstelle Wien, Juan Carlos Aguilera Marsán, Botschafter Kuba

Foto: AUVA/ Gryc, Abdruck honorarfrei

Über die AUVA:

Bei der AUVA sind rund 4,7 Millionen Personen gesetzlich gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten versichert: 1,2 Millionen Arbeiter, 1,6 Millionen Angestellte, 450.000 Selbständige

sowie 1,4 Millionen Schüler, Studenten und Kinder im verpflichtenden Kindergartenjahr. Die Landesstelle Wien betreut in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland 42 Prozent der AUVA-Versicherten. Pro Jahr erhalten 120.000 Verletzte in den Wiener AUVA-Unfallkrankenhäusern Meidling und Lorenz Böhler sowie 1.900 Patienten in den Rehabilitationszentren Wien-Meidling und Weißer Hof, Klosterneuburg, die bestmögliche Behandlung. Die AUVA finanziert ihre Aufgaben als soziale Unfallversicherung aus Pflichtbeiträgen der Dienstgeber. Prävention ist dabei die vorrangige Kernaufgabe der AUVA - die Verhütung von Unfällen und die Vorbeugung von Berufskrankheiten senkt die Kosten für die drei weiteren Unternehmensbereiche Heilbehandlung, Rehabilitation und finanzielle Entschädigung von Unfallopfern am wirksamsten.

Rückfragen & Kontakt:

Gabriela Würth

Öffentlichkeitsarbeit der AUVA-Landesstelle Wien

Telefon mobil: 0676-33 24 879

E-Mail: gabriela.wuerth @ auva.at

Im Internet: www.auva.at/wien.