FPÖ-Walter Rosenkranz: RH-Bericht: Tarnen und Täuschen im BMUKK für die Neue Mittelschule

Um Neue Mittelschule als Erfolgsmodell darzustellen ließ Schmied falsche Statistiken veröffentlichen

Wien (OTS) - FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Dr. Walter Rosenkranz sieht seine Kritik an der Neuen Mittelschule durch den heute erschienenen Rechnungshofbericht 2013/12 bestätigt: "Dass das Fazit des Rechnungshofs zur Prüfung des Modellversuchs 'Neue Mittelschule' nicht gut ausfallen würde, haben wir bereits gewusst, aber der vorliegende Bericht ist eine vernichtende Kritik." Außer der Einführung der NMS als Regelschule ohne Berücksichtigung einer vorherigen wissenschaftlichen Evaluierung gebe es auch noch eine Reihe anderer Kritikpunkte, von denen jeder einzelne eine Blamage für das BMUKK und Unterrichtsministerin Claudia Schmied sei. "Die Kosten je AHS-Schüler betragen 4.700 Euro, je Hauptschüler 6.600 Euro und je NMS-Schüler 7.200 Euro. Trotzdem sind einige Ziele, mit denen die NMS als besonders attraktiver Schultyp angepriesen worden ist, nicht erreicht worden."

So hätten sich am Projekt NMS im gesamten Bundesgebiet lediglich elf (!) Gymnasien beteiligt, bei den restlichen Schulen handle es sich sämtlich um frühere Hauptschulen. "Hier hat die FPÖ bereits seit Einführung der NMS als Regelschule kritisiert, dass de facto nur an den Hauptschulen neue Türschilder mit der Aufschrift 'Neue Mittelschule' angebracht worden sind. Ein ausgesprochener Etikettenschwindel", so Rosenkranz weiter. Die NMS sei daher an allen Standorten so gut oder schlecht, wie die Hauptschule, die sie zuvor gewesen sei und wie man an den Kosten je Schüler sehen könne, gelte:

"Außer Spesen nichts gewesen! Auch das gepriesene 'Team-teaching' war ohnehin nur ein Lockvogel-Angebot. Aus finanziellen Gründen wird es aber nicht kommen."

Als wäre all dies noch nicht genug, erhebe der Rechnungshof gegenüber dem BMUKK allerdings auch noch sinngemäß den Vorwurf, Statistiken frisiert zu haben - Rosenkranz: "Der in 4.2 beanstandete Punkt, dass das BMUKK bei der Durchlässigkeit der NMS zur AHS im Vergleich zur Durchlässigkeit der Hauptschule zur AHS künftig 'objektiv ermittelte Statistiken' veröffentlichen sollte, ist wirklich beschämend. Hier hat Schmied die Öffentlichkeit tatsächlich nur um die NMS zu einem Erfolgsmodell umzudeuten, belogen."

