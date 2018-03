FPÖ-Mölzer/Obermayr: Hat Polit-Establishment Angst vor FPÖ-Sieg bei den EU-Wahlen?

Verschleppt ÖVP-geführtes Justizministerium Ermittlungen gegen Hans-Peter Martin wegen mutmaßlich mißbräuchlicher Verwendung der Wahlkampfkostenrückerstattung?

Wien (OTS) - Der in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift NEWS erschienene Artikel mit dem Titel "Der undankbarste Job der Republik" war neben der Information über das Chaos in der Bundesregierung auch ganz erhellend, was die offenbare ÖVP-Strategie für die EU-Wahlen betrifft, sagten die beiden freiheitliche Abgeordneten zum Europäischen Parlament, Andreas Mölzer und Franz Obermayr, heute am Rande der Plenartagung in Straßburg.

"Wenn ein ÖVP-Grande davon spricht, dass man sich durch ein Antreten Hans-Peter Martins erhofft, einen möglichen Wahlsieg der FPÖ abzuwenden, dann wirft das natürlich gleichzeitig auch die Frage auf, warum die Ermittlungen gegen Hans-Peter Martin betreffend der mutmaßlichen missbräuchlichen Verwendung der Wahlkampfkostenrückerstattung aus dem EU-Wahlkampf seit Monaten nicht vorangeht. Wenn man bedenkt, dass Hans-Peter Martin vom EU-Parlament bereits im Frühjahr ausgeliefert wurde, stimmt das mehr als nachdenklich", hielten Mölzer und Obermayr fest.

Gerade im Hinblick auf die am 25. Mai stattfindenden EU-Wahlen wäre es für die österreichischen Wähler wichtig zu wissen, ob es sich bloß um einen verhaltensoriginellen Möchtegern-EU-Rebellen handelt oder um jemanden, der strafrechtlich zu verfolgen ist, sind sich die beiden FPÖ-Abgeordneten einig. "Wir haben daher unsere Kollegen im Nationalrat gebeten, mit einer parlamentarischen Anfrage an das ÖVP-geführte Justizministerium Licht ins Dunkel zu bringen, meinen Mölzer und Obermayr abschließend.

