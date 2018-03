"Bewusst gesund" am 14. Dezember: Wie gesund ist Schokolade?

Außerdem: Innere Uhr - Wie der Jetlag den Schlaf stört

Wien (OTS) - Ricarda Reinisch präsentiert in "Bewusst gesund" am Samstag, dem 14. Dezember 2013, um 17.05 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Heilende Töne - Wie Singen die Seele erwärmt

Gerade in der Adventzeit wird viel gesungen und musiziert. Dass Musik eine heilsame Wirkung auf Körper und Seele hat, ist schon seit dem Altertum bekannt. Gerade das Singen bereitet nicht nur Freude und verbindet Menschen, es kann auch die Selbstheilungskräfte aktivieren. Mittlerweile bestätigen das sogar verschiedene, durchaus ernstzunehmende Studien. Musizieren sorgt für gute Laune, löst Stress und kann sogar eine antidepressive Wirkung auf Menschen haben. Je nach der Tonart des Liedes entsteht eine entspannte, fröhliche oder ausgelassene Stimmung.

Süße Sünde - Wie gesund ist Schokolade?

Bis jetzt war Schokolade als gefährlicher Dickmacher verschrien, nun soll sie hohen Blutdruck und damit das Herzinfarktrisiko senken, als Nervennahrung dienen und beim Denken helfen. Ist die süße Sünde nun rehabilitiert? Das Geheimnis ihrer durchaus gesundheitsfördernden Wirkung finden die Wissenschafter in der Kakaobohne, die übrigens früher ausschließlich in Apotheken verkauft wurde. "Bewusst gesund" hat den Ernährungswissenschafter Prof. Jürgen König auf einer Reise durch die Welt der Schokolade begleitet.

Innere Uhr - Wie der Jetlag den Schlaf stört

Im Herbst und Winter zieht es viele Menschen in die Sonne; Fernreisen sind angesagt. Weil man bei den langen Flügen oft etliche Zeitzonen überspringt, kommt die innere Uhr ziemlich durcheinander. Die Folgen sind Jetlag und Schlafstörungen, die nicht immer harmlos sein müssen. "Bewusst gesund" hat mit Experten gesprochen, wie man damit am besten umgeht und sich bald wieder ausgeruht und fit fühlt.

"Bewusst gesund"-Tipp zum Thema Jetlag

Zu den vergleichsweise harmlosen Reisebeschwerden bei Fernreisen zählen Schlaf-Wach-Rhythmusstörungen, von denen niemand verschont bleibt. Wie man damit richtig damit umgeht, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

