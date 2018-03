ÖVP-Hueter: Landesrat Ragger führt bauernfeindliche Ära fort

Biosphärenpark Nockberge immer noch ein Desaster für die Bauern. Zuständiger Landesrat Ragger untätig.

Klagenfurt (OTS) - "Die Biosphärenparkgesetze sind Beispiel dafür, wie freiheitliche Politik versagt!" zeigt sich ÖVP-Clubobmann Ferdinand Hueter bestätigt. Das von den Freiheitlichen mit Hilfe von SPÖ und Grüne vor der Neuwahl noch durchgepeitschte Biosphärenparkgesetz Nockberge zeigt nunmehr immer deutlicher seine wahren Eigenschaften: große Bedenken bei den Grundeigentümern, mehrfache Rechtsunsicherheiten, bis hin zu Gerichtsverfahren.

"Hier wurde den Grundeigentümern ein Konstrukt auferlegt, dass in der vorliegenden Form nicht mit Leben erfüllt werden kann" resümiert Hueter. In der Gesetzwerdung wurden die Grundeigentümer als diejenigen, die den Biosphärenpark schlussendlich (be)leben sollen, ausgegrenzt und in ihren Rechten erheblich beschnitten. "Man könne aufgrund der vielen Unsicherheiten keinem Bauern empfehlen, die vorliegenden Verträge mit dem Biosphärenpark einzugehen", so Hueter, der darauf verweist, dass Adaptierungen unbedingt vonnöten sind. Hier müsse den Bauern nun Gehör geschenkt werden, anstatt sie zu drängen und mit Geld zu locken. Dies zumal auch die für die Jahre 2008, 2009, 2010 und 2011 noch versprochenen Abgeltungen aufgrund der Bewirtschaftungseinschränkungen ohnehin ausständig sind.

Der nunmehr zuständige Landesrat Ragger führt die bauernfeindliche Ära seiner Vorgänger fort und glänzt mit Untätigkeit. Noch heuer im Juli hatte er den Grundeigentümern u.a. folgende Schritte bis zum Herbst versprochen:

- der Biosphärenpark werde von ihm in den 4 Gemeinden entsprechend vorgestellt,

- beide Gesetze werden umfassend ausgelegt, und

- die weitere Vorgehensweise betreffend die Verträge im Einvernehmen mit den Bauern geklärt.

"Wie üblich versprochen - aber so wie immer gebrochen!" fasst Hueter das Verhalten von Ragger zusammen und stellt sich die Frage, wie lange er diesem Dilemma als Biosphärenpark-Referent und Rechtsreferent noch zusehen werde? Ragger wird aufgefordert, endlich tätig zu werden und auf die Bauern zuzugehen. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Club im Kärntner Landtag

Tel.: 0463 513592

office @ oevpclub.at