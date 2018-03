SJ-Moitzi: Tausende SchülerInnen auf den Straßen sind ein klares Zeichen für notwendige Reformen!

SJ unterstützt Forderungen der AKS NÖ und von Progress Steiermark nach einer neu aufgestellten Matura

Wien (OTS) - Die Sozialistische Jugend unterstützt den heutigen SchülerInnenstreik und zeigt sich solidarisch mit den SchülerInnen. "Die Zentralmatura in der jetzigen Form weist noch immer Mängel auf. Die Politinszenierung der Schülerunion und die erfolglos herbeigeredete Absage des heutigen Streiks ändern daran nichts", so Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich.

Die Sozialistische Jugend unterstützt die von der Aktion kritischer SchülerInnen (AKS)Niederösterreich und von Progress Steiermark aufgestellte Forderung nach einer komplett neu organisierten Matura, die eigenständige Projektarbeiten in den Vordergrund rücken soll. "Im Laufe der Schullaufbahn gibt es hunderte punktuelle schriftliche Überprüfungen und mit dem positiven Abschluss der 8. Klasse beweist man ohnehin schon, dass man das Stoffgebiet beherrscht. Deshalb sollten bei der Matura nicht Angst, Stress und Monsterschularbeiten im Zentrum stehen, sondern eigenständige Projektarbeiten und Betätigungsfelder, in denen man sich den eigenen Interessen folgend selbst verwirklichen kann", so Moitzi abschließend.

