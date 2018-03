ASSE unterzeichnet Abkommen mit COSHA und ISHA, um globale Fragen zu Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz voranzubringen

Chicago (ots/PRNewswire) - Die American Society of Safety Engineers (ASSE / Amerikanische Gesellschaft der Sicherheitstechniker) hat Absichtserklärungen unterzeichnet, die die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit, des technischen Informationsaustausches und der Durchführung von gemeinsamen Fortbildungsprogrammen mit den größten Organisationen für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit in China und Taiwan ausloten.

Die richtungsweisenden Abkommen markieren das erste Mal, dass ASSE, die China Occupational Safety and Health Association (COSHA / Chinesischer Verband für Arbeitssicherheit und Gesundheit) und die Industrial Safety and Health Association (ISHA / Verband für Betriebssicherheit und Gesundheit) der Republik China (Taiwan) zusammenarbeiten, um die Sicherheit am Arbeitsplatz in jeder Region zu verbessern. Zu den weiteren Zielen gehören die Ausweitung von Themen und Programmen, die ihren jeweiligen Mitgliedern sowie dem Berufsstand im Bereich Arbeitsmedizin und Sicherheit zugutekommen.

ASSE-Präsidentin Kathy Seabrook leitete eine Delegation, die sich mit dem Führungsteam von COSHA in Beijing und Führungskräften sowie Mitgliedern von ISHA in Taiwan letzten Monat getroffen hat, um diese Allianzen formell abzuschließen. Die Abkommen wurden von Seabrook, COSHA-Präsident Zhang Baoming und ISHA-Präsident Lan Fwu-Liang unterzeichnet.

"Die Erzielung dieser Abkommen ist ein Meilenstein für ASSE", sagte Seabrook. "Die Chance, Fachwissen miteinander zu teilen und die besten Praktiken mit COSHA und ISHA auszutauschen wird unsere Beziehungen, unseren Berufsstand und unsere Arbeit stärken, damit für sichere und gesunde Arbeitsplätze in der ganzen Welt gesorgt werden kann. Das ist der Kernpunkt von ASSEs Mission."

ASSE, COSHA und ISHA stimmen überein, dass qualifiziertere Fachleute vonnöten sind, um die Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Sie sind der Auffassung, dass die Partnerschaft ein besseres Verständnis für die Anforderungen von aufstrebenden Märkten ermöglicht und die Gelegenheit, von ihren Erfahrungen zu lernen.

Die im Jahr 1811 gegründete ASSE mit Sitz in Chicago hat mehr als 35.000 fachbezogene Mitglieder aus den Bereichen Arbeitssicherheit, Gesundheit und Umwelt aus der ganzen Welt. Über alle Branchen hinweg, in Behörden, Arbeitsfeldern, im Gesundheitswesen und in Bildungseinrichtungen steuern, managen, überwachen, erforschen und beraten diese zu den Themen Sicherheit, Gesundheit, Transport und Umweltfragen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.asse.org/newsroom.

