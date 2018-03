Zweckbindung der Wohnbauförderung muss ins Regierungsprogramm!

Bundesinnungsmeister Frömmel appelliert im Finale der Regierungsverhandlungen

Wien (OTS/PWK891) - Die Regierungsverhandlungen befinden sich in

der Zielgeraden: In diesem Zusammenhang appelliert der Bundesinnungsmeister des Baugewerbes, Ing. Hans-Werner Frömmel, nochmals eindringlich an die Regierungsverhandler, eine bedarfsorientierte Zweckbindung der Wohnbauförderung vorzusehen und die Rückflüsse aus den Wohnbauförderdarlehen ebenfalls im Kreislauf zu belassen.

Ebenso muss es möglich sein, dass die im Konjunkturpaket 2013 schon fix zugesagten Euro 276 Mio. für ein Sonderwohnbaupaket tatsächlich ausgeschüttet werden. Derzeit sind sich Bund und Länder noch über die Rahmenbedingungen uneinig.

"Im Wahlkampf haben sich unisono alle politischen Gruppierungen für die Förderung leistbaren Wohnens ausgesprochen. Diese Versprechen müssen sich nun auch im Regierungsprogramm wiederfinden und so rasch wie möglich gesetzlich fixiert werden. Investitionen in den Wohnbau sind notwendig zur Befriedigung des dringenden Bedarfs, sie schaffen Arbeitsplätze, bringen dem Staat Abgaben und sichern den sozialen Frieden", appelliert der Bundesinnungsmeister abschließend. (SR)

