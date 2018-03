AKS NÖ/Progress Steiermark: Tausende SchülerInnen fordern Reformen statt Stillstand!

SchülerInnen haben von Blockade die Nase voll - Projektarbeiten statt bisheriger Matura gefordert!

Wien (OTS) - Trotz des von der ÖVP-Schülerunion abgesagten Streiks haben heute Tausende Jugendliche auf der Straße für eine gerechte Matura und mutige Bildungsreformen demonstriert. "Die Proteste richten sich einerseits gegen eine nicht gut vorbereitete Zentralmatura, andererseits drücken sie die generelle Unzufriedenheit der Schülerinnen und Schüler mit der Blockadepolitik und dem Stillstand im Bildungsbereich aus", so Benjamin Jaquemar, Vorsitzender der Aktion kritischer SchülerInnen (AKS) Niederösterreich.

Ins selbe Horn bläst Peter Drechsler von der steirischen SchülerInnenbewegung Progress: "SchülerInnen sollen - passend präpariert für die Wirtschaft - in einem immer härteren Ranking gegeneinander ausgespielt werden. Statt Leistungsdruck, Angstmache und wenig aussagekräftigen Monsterschularbeiten in Form der derzeitigen schriftlichen Matura wollen wir umfassende Projektarbeiten, bei denen man inhaltliche Schwerpunkte setzen kann -in drei bis vier Fächern, die selbst auswählbar sind."

Den SchülerInnen reiße bald der Geduldsfaden, würde nicht endlich der Weg für mutige Reformen und Erneuerung des Schulsystems freigemacht:

"Ein verstaubter Lehrplan, das überholte 50-Minuten-Korsett, Burnout-Lehrkräfte, fehlende Mitbestimmung und eine Vertretung ohne Gewicht, die parteipolitisch motiviert handelt, sind nur einige der Missstände, die dringend beseitigt gehören!"

