Bundesschülervertretung stellt Information in den Mittelpunkt: Neue Zentralmatura-Homepage online!

Alle Neuerungen und häufig gestellte Fragen auf www.bundesschuelervertretung.at

Wien (OTS) - Nach der Debatte rund um die großen Probleme bei der Zentralmatura präsentierten die Bundesschülervertretung, das Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung (BIFIE) und das Unterrichtsministerium (BMUKK) das Verhandlungsergebnis am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Nahezu in allen im Vorhinein formulierten Kritikpunkten gab es Änderungen. Die Bundesschülervertretung setzt jetzt auf Information und veröffentlichte eine Info-Homepage mit allen Neuerungen und häufig gestellten Fragen zur Zentralmatura. Unter www.bundesschuelervertretung.at sind alle Infos zugänglich.

"Als Bundesschülervertretung haben wir so viel wie möglich für die Schüler rausgeholt. Die Änderungen sind ein Erfolg, nur bei Wörterbuch und Mathematik-Beurteilung der Grundkompetenzen gab es kein Entgegenkommen vom bifie. Beim Wörterbuch möchte das bifie internationalen Standards gerecht werden und in Mathematik möchte man eine Nivellierung nach unten vermeiden. Dennoch gab es Änderungen in Mathematik, mit denen wir zufrieden sind", sagt Bundesschulsprecherin Angi Groß.

Die Bundesschülervertretung bedauert die Unzufriedenheit der Schüler, die heute bei Demonstrationen in ganz Österreich ihren Unmut kundtaten.

"Wir haben unser Bestes gegeben. Das erzielte Ergebnis ist noch immer im gesetzlichen Rahmen und garantiert auch weiterhin eine qualitativ hochwertige Matura. Das war uns ein großes Anliegen. Ich verstehe die Ängste der Schüler: Jetzt müssen das bifie und das Ministerium den Unmut der Schüler ernst nehmen und die Umsetzung der ausgemachten Neuerungen wie Online-Plattform, Probeschularbeit und Informationsfluss zu 100 Prozent funktionieren. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball!", so Groß.

Die Bundesschülervertretung (BSV) ist die gesetzlich gewählte Vertretung der österreichischen Schülerinnen und Schüler. Sie besteht aus 27 Landesschulsprechern und zwei Sprechern der Zentrallehranstalten. Die derzeitige Bundesschulsprecherin Angi Groß kommt aus der Schülerunion.

