Schau TV macht Frauenträume wahr

"Wovon Frauen träumen" heißt die erste Kabarett-Show auf Schau TV, in der sich die Dornrosen über alles austauschen, was Frauen bewegt.

Wien (OTS) - In ihren Songs gehen die Dornrosen - ein Geschwistertrio aus Knittelfeld, ungeniert dem nach, was in den Köpfen junger Frauen vorgeht. Dabei trifft sich die Kabarett-Rock-Band samt Instrumenten in der hauseigenen Studioküche von Schau TV in Eisenstadt, die spontan als erste Kulisse herhält. Von Spontanität werden auch die Locations der Zukunft gezeichnet sein. So ist es nicht auszuschließen, dass die nächsten Aufzeichnungen aus Zugabteilen, Wellnesshotels oder Konditoreien übertragen werden. Gesendet wird von jenen Locations, wo Frauen unter sich sind und über all das reden, was Frauenträume ausmacht. "Mit dieser Sendung öffnet Schau TV eine TV-Schiene, die kreativen jungen Künstlern bisher versagt blieb", so Schau TV Senderchef Rudolf Mathias. So startete Schau TV erst kürzlich ein neues Musik-Magazin namens "Salon Schräg", das jungen Künstlern eine Plattform bieten soll, um in der Ost-Region bekannter zu werden (siehe

http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20131129_OTS0032.

Die Sendung "Wovon Frauen träumen" wird jeden 2. Samstag im Monat auf Schau TV ausgestrahlt. Der nächste Sendetermin ist kommenden Samstag, 14. Dezember 2013 um 22:00 (Wiederholung: Sonntag, 15. Dezember um 12:00 und die darauf folgende Woche Montag bis Freitag 10:00 und 23:00). Alle Sendungen - wie auch alle

anderen Formate von Schau TV - sind ab dem Tag der Ausstrahlung auf der Mediathek von Schau TV online abrufbar unter www.schaumedia.at/mediathek.html/ .

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Nicole Friesenbichler, MA

Schau TV GmbH

Tel.:+43 664/224 91 84

nicole.friesenbichler @ schaumedia.at

www.schaumedia.at