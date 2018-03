Kadenbachs EU-Parlamentsbericht zu "green jobs" steht heute zur Abstimmung

SPÖ-Europaabgeordnete hat "Öko-Innovation - Arbeitsplätze und Wachstum durch Umweltpolitik" erarbeitet

Wien (OTS/SK) - Im Plenum des Europäischen Parlaments in Straßburg wird heute Mittag über den Initiativbericht "Öko-Innovation -Arbeitsplätze und Wachstum durch Umweltpolitik" der SPÖ-Europaabgeordneten Karin Kadenbach abgestimmt. "Es ist angesichts der dramatischen Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise notwendig, alle Beschäftigungspotenziale voll auszunutzen. Das Umweltschutz mit Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Schaffung von Arbeitsplätzen verbindende Konzept der Öko-Innovation bietet eine Möglichkeit dazu", erläutert Kadenbach, Mitglied im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, heute, Donnerstag. ****

Umweltfreundliche Innovationen sind von grundlegender Bedeutung etwa für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen, die effizientere Nutzung von Ressourcen wie Wasser und Rohstoffen, eine vermehrte Verwendung von Recycling-Materialien und die Herstellung höherwertiger Produkte mit geringeren Umweltauswirkungen. Kadenbach:

"Solche Innovationen sind außerdem sehr wichtig für die Entwicklung umweltfreundlicherer Produktionsverfahren und Dienstleistungen."

In den vergangenen Jahren wurden europaweit rund eine Million neue umweltverträgliche Arbeitsplätze geschaffen, und innerhalb der europäischen Wirtschaft ist GreenTech (auch als Clean Tech bekannt) in vielen Ländern bereits einer der größten Arbeitgeber. Bis 2020 wird für den GreenTech-Sektor eine Verdopplung des weltweiten Umsatzes auf 3,1 Billionen Euro erwartet. In Deutschland hält dieser Sektor bereits einen Anteil von 8 Prozent am BIP, und diese Zahl wird den Erwartungen zufolge bis 2020 auf 14 Prozent ansteigen So arbeiten in Österreich 4,9 Prozent aller Arbeitnehmer im Bereich der umweltverträglichen Arbeitsplätze, der trotz der Wirtschaftskrise von 2010 bis 2011 um knapp 1 Prozent expandierte.

Kadenbach: "Die EU hat eine Reihe von Instrumenten zur gezielten Förderung von ökologischem Innovations- und Unternehmergeist geschaffen. Gegenwärtig stehen für die Förderung von Öko-Innovation 433 Millionen Euro aus dem Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovationen (CIP) zur Verfügung." Finanzierungsmöglichkeiten für Umweltdienstleistungen und -technologien gibt es derzeit auch im Rahmen des Finanzierungsinstruments der EU für die Umwelt (LIFE+), das zur Kofinanzierung von Projekten dient, die zur Entwicklung und Veranschaulichung innovativer politischer Ansätze, Technologien, Methoden und Instrumente beitragen und hauptsächlich auf den öffentlichen Sektor ausgerichtet sind. Fast 200 Millionen Euro sind derzeit für die Unterstützung von Markteinführungsprojekten aus dem Bereich Öko-Innovation vorgesehen, die sich an die private Wirtschaft richten. Für den Zeitraum 2014 bis 2020 bildet das neue Programm Horizont 2020 für Forschung und Entwicklung das Finanzinstrument zur Schaffung der angestrebten Innovationsunion. Über den Zeitraum des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens (MFR 2014-2020) erhält die Initiative Öko-Innovation zudem Mittel aus LIFE (Programm für Umwelt-und Klimapolitik 2014-2020). (Schluss) mb/mp

