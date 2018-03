AUVA-Pflegepreis 2013 geht an Petra Bodisch aus Lassee - Termin mit LR Mag. Schwarz: 19.12., 10 Uhr, Leopoldsaal, Landhaus, St. Pölten

Wien (OTS) - Der Versuch, seinen jüngeren Bruder zu retten, der auf einer Eisfläche eingebrochen war, und im eiskalten Wasser zu ertrinken drohte, kostete Christopher Bodisch im Jänner 2004 fast selbst das Leben. Die Folgen veränderten sein Schicksal: der lange Sauerstoffmangel unter Wasser führte zu einer so schweren Schädigung des Gehirns, dass er ständig auf Hilfe angewiesen ist. Petra Bodisch trägt als Mutter nicht nur die Hauptlast der Pflege, sie versorgt dazu ihre zwei jüngeren Söhne, ihren berufstätigen Mann und den Haushalt in ihrem Haus in Lassee.

Für die aufopfernde Art, mit der sie diese mehrfache Belastung nun schon fast zehn Jahre meistert, wurde ihr der AUVA-Pflegepreis Niederösterreich für 2013 zuerkannt.

Die Verleihung findet am Donnerstag, dem 19. Dezember, um 10 Uhr im Leopoldsaal-Saal des St. Pöltener Landhauses statt. Soziallandesrätin Mag. Barbara Schwarz - in Vertretung von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll - und Mag. Friederike Lackenbauer, Direktorin der AUVA-Landesstelle Wien, bedanken sich und gratulieren. Dr. Sonia Raviola, Gesundheitsexpertin AK NÖ, und Dr. Franz Wiedersich, Direktor der Wirtschaftskammer NÖ, übergeben die Sachpreise. Der AUVA-Pflegepreis wird zum sechzehnten Mal vergeben.

Medienvertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Ort: NÖ Landhaus, Leopoldsaal Landhausplatz 1, Haus 1A 3100 St. Pölten Termin: Donnerstag, 19.12., 10 Uhr

