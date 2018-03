Von Vettels Helm bis Hirschers Rennanzug: "Sport am Sonntag" versteigert wieder für "Licht ins Dunkel"

Am 15. Dezember ab 18.30 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Was für kein Geld der Welt zu erwerben ist, bietet "Sport am Sonntag" am 15. Dezember 2013 ab 18.30 Uhr in ORF eins -wenn die von Rainer Pariasek präsentierte Sendung, neben den Berichten von der 20. Bundesligarunde, einmal mehr ganz im Zeichen von "Licht ins Dunkel" und dem traditionellen Adventempfang der ORF-Sportredaktion steht. Diesem werden u. a. auch Bundespräsident Dr. Heinz Fischer und Sportminister Mag. Gerald Klug ihre Aufwartung machen. Zum Ausrufungspreis von je 100 Euro können von den Zuseherinnen und Zusehern zwölf Exponate und Packages ersteigert werden, darunter Sebastian Vettels Helm, Marcel Hirschers Rennanzug oder die komplette Mannschaft der Rapid-Legenden.

Die zwölf Exponate im Überblick

Red-Bull-Formel-1-Helm von Sebastian Vettel inklusive Tickets für den Österreich-GP 2014 in Spielberg.

Snowboard: Julia Dujmovits und Andreas Prommegger stellen einen Snowboard-Trainingstag in Bad Gastein zur Verfügung plus ein fabriksneues Snowboard. Inklusive Hotelaufenthalt, Liftpässe und Thermeneintritt für zwei Personen.

Ironman Austria 2014: Package inkl. Startplatz und Hotelübernachtung plus Triathlonrad Specialised inklusive Zentis Laufräder.

FC-Barcelona-Package für vier Personen inkl. Flug und Hotel in Barcelona für das Spiel am (geplant) 20. April 2014 FC Barcelona -Athletic Bilbao als Gäste in der voll verglasten Skybox von flugladen.at.

Red Bull Wings for life - Lauf/Lauftraining mit Christian Schiester.

KTM-Track'N'Test: Rennstreckentraining mit Matthias Lanzinger plus zwei VIP-Karten beim Moto-GP Brünn inklusive Besuch des Fahrerlagers.

Segeln mit Andreas Geritzer: Segeltag mit Olympia-Silbermedaillengewinner Andreas Geritzer am Neusiedler See plus Motorbootfahrt in den Sonnenuntergang und anschließendem Abendessen in der Mole West für acht Personen.

Marcel Hirschers Original-Rennanzug plus ein paar fabriksneue Atomic Ski im Renndesign.

Castrol-Rallye-Package: Ein Wochenende inklusive Flug und Hotel für zwei Personen zu einem Rallye-WM-Lauf. Plus Fahrt im Original VW Rallye-Car auf einer aktuellen WM-Strecke.

Kulm-2014-Package: Exklusive Schanzenführung inklusive VIP-Karten mit Heli-Shuttle ins Stadion plus Hotel für zwei Personen.

Rapid-Legenden-Match: Zu ersteigern gibt es die Mannschaft der Rapid-Legenden, die in jedem Ort in ganz Österreich gegen die jeweilige Heimmannschaft in Volksfest-Atmosphäre spielt. Platzsprecher ist Peter Elstner.

Hahnenkamm-VIP-Package: Gutschein für zwei Personen für das Hahnenkammrennen in Kitzbühel (VIP-Karten, Nächtigung beim Stanglwirt, Weißwurst-Party, Streifbesichtigung) - zur Verfügung gestellt von der OÖ Ferngas.

"Sport am Sonntag" ist auf der ORF-TVthek als Live-Stream und als Video-on-Demand abrufbar.

