Stadler/Laimer: Größte politische Erfolgsstory begann mit SPÖ-Einigungsparteitag 1889

SPÖ feiert im Jänner 125 Jahre Sozialdemokratie in Hainfeld

St. Pölten (OTS) - Vom 31. Dezember 1888 bis 1. Jänner 1889 hielt die SPÖ ihren Einigungsparteitag in Hainfeld, im Bezirk Lilienfeld, ab. Zum kommenden Jahreswechsel wird sich diese Zusammenkunft zum 125. Mal jähren. Um dieses wichtige Ereignis entsprechend zu würdigen, wird die SPÖ am 11. Jänner 2014 eine Festveranstaltung im Gemeindezentrum in Hainfeld abhalten. Die Initiative für diesen Festakt geht von der SPÖ NÖ aus, die Bundesorganisation wird sowohl personell als auch unterstützend präsent sein: Mit der Historien-Website rotbewegt.at.

"Gute Wurzeln sind notwendig, um Ideen weiterentwickeln zu können", erklärt der Landesparteivorsitzende der SPÖ NÖ, Mag. Matthias Stadler: "Die Prinzipien der Sozialdemokratie, das Einstehen für eine soziale, gerechte und solidarische Gesellschaft, sind heute noch genauso wichtig wie vor 120 Jahren. Denn solange Arm und Reich so auseinanderdriften, braucht es eine starke Sozialdemokratie. Wir stehen für ein eine gemeinsame, solidarische Gesellschaft, in der alle die gleichen Chancen vorfinden: Die Menschen müssen soziale Sicherheit haben."

Mit dem politischen Meilenstein des Hainfelder Einigungsparteitages begann wohl die größte politische Erfolgsstory in der Geschichte Österreichs. Victor Adler war angetreten, um eine - wie er selbst sagte - "demokratische Massenpartei neuen Stils" zu etablieren. "Die visionäre Kraft des damals beschlossenen Hainfelder Programms war der Grundstein für die sozialdemokratischen Reformen der Vergangenheit. Das Fundament sozialdemokratischer Politik hat sich die letzten 125 nicht verändert: Solidarisches Miteinander, Gerechtigkeit und Freiheit sind Grundpfeiler der SPÖ, die damals wie heute für SozialdemokratInnen - von Victor Adler, Karl Renner, Otto Bauer, bis hin zu Bruno Kreisky, Johanna Dohnal, Franz Vranitzky, Werner Faymann und viele andere - ihre Gültigkeit behalten haben", so der SPÖ NÖ Landesgeschäftsführer Robert Laimer.

Wichtig sei es der SPÖ aber auch neben der Wahrung ihrer Grundprinzipien über den Tellerrand nach Europa und in die ganze Welt zu sehen", erklärt Laimer: "Wir müssen die Chance nutzen, Europa nicht nur zu einer Stabilitäts- und Friedenszone zu entwickeln und seine Wirtschaftskraft zu erhöhen, sondern Europa zu einem weltweit bedeutsamen Pfeiler für Demokratie und Stabilität zu machen. Nur mit einer starken Sozialdemokratie in Europa können die BürgerInnen darauf vertrauen, dass Reformen durchgeführt werden, aber die soziale Stabilität gewahrt bleibt."

"Sozialer Frieden und sozialer Ausgleich - sowohl auf nationaler als auch auf internationaler und europäischer Ebene - sind bis heute das Ziel unserer Politik", so Stadler: "Internationale Solidarität wurde in der sozialdemokratischen Bewegung immer groß geschrieben. Auch das ist aktueller denn je: In einer globalisierten Welt haben nationale Egoismen und rechtspopulistische Hetzparolen gegen Minderheiten nichts verloren. Das werden wir auch bei den bevorstehenden Europawahlen herausarbeiten. Harte Sparpolitik auf dem Rücken der ArbeitnehmerInnen, ganze Länder und Bevölkerungen in den Staatsbankrott zu schicken: Das wird mit der Sozialdemokratie nicht zu machen sein. Wir stehen zu einem gemeinsamen und solidarischen Europa, in dem alle Menschen eine Zukunft haben und die Perspektive auf ein selbstbestimmtes Leben."

Das sollte uns allen auch im Hinblick auf die kommende EU-Wahl am 25. Mai bewusst sein, sagt Stadler: "Wollen wir eine EU, die ihren Fokus nicht alleine auf eine Wirtschaftsunion richtet, sondern AUCH eine Sozialunion ist, die zusammenhält und Solidarität untereinander zeigt, dann ist einzig und alleine die SPÖ ein Garant dafür. Denn nur so kann es uns gelingen, ein starker Partner im internationalen Politik- und Wirtschaftsgefüge zu sein und nur so kann es gelingen, die wirtschaftliche Stärke und den sozialen Frieden in Europa weiterhin auf solide Beine zu stellen."

Die Festveranstaltung in Hainfeld findet am Samstag, den 11. Jänner ab 9 Uhr im Gemeindezentrum statt - als Gäste kommen Bundeskanzler Werner Faymann, Landesparteivorsitzender Mag. Matthias Stadler, Dr. Hannes Swoboda, Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek, aber auch der Kulturschaffende Frank Hoffmann und der Philosoph und Essayist Dr. Konrad Paul Liessmann.

Ein weiteres Jubiläum 2014: Auch die Februarkämpfe des Jahres 1934 jähren sich 2014 zum 80. Mal. Dabei wird die SPÖ NÖ den tragischen Ereignissen in angemessener Form gedenken und werden eine Gedenkveranstaltung abhalten.

