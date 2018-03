"Wir sind Kaiser"-Adventaudienz am 13. Dezember in ORF eins

Mit Bully Herbig, Jonas Kaufmann, Julian Schmid, Thomas David, Sportfreunde Stiller u. a.

Wien (OTS) - Seine Majestät Robert Heinrich I. lädt am Freitag, dem 13. Dezember 2013, um 20.15 Uhr in ORF eins zu einer besinnlich-heiteren Audienz mitten im Advent. Um die stillste Zeit des Jahres dementsprechend zu feiern, hat Obersthofmeister Seyffenstein (Rudi Roubinek) ganz besonders illustre Gäste geladen. So fachsimpelt Bully Herbig mit Seiner Majestät über Fußball und Filme und bekommt den Auftrag, Augenweide eine Komödie auf den Leib zu schreiben. Mit Jonas Kaufmann kommt der derzeit wohl beste Tenor der Welt zu unserem Kaiser und scheut sich nicht, Politiker-Plattitüden durch seinen Gesang zu veredeln. Für frischen Wind sorgt Österreichs jüngster Abgeordneter Julian Schmid, der eine Modenschau vorgeführt bekommt - auf dass er sein Äußeres optimiere. Gänsehaut beschert dem Volk "Die große Chance"-Gewinner Thomas David mit einer ganz besonders berührenden Version der Kaiserhymne. Und die Sportfreunde Stiller präsentieren nicht nur ein neues Lied, sondern werden gleich ins hofeigene Krippenspiel als Heilige Drei Könige eingebaut. Wir alle dürfen dabei sein und uns gleich noch ein bisschen mehr auf Weihnachten freuen. Wir haben einen Kaiser, uns geht es nie mehr schlecht!

"Wir sind Kaiser" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand sowie als Live-Stream abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at