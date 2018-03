Willkommen in Hollis Winterwunderwelt

Das wienXtra-winterferienspiel bietet abwechslungsreiche Aktionen in ganz Wien für Kinder von 6 bis 13 Jahren.

Wien (OTS) - Das knallgelbe ferienspiel-Maskottchen Holli garantiert mit einem bunten Programm vom 21.12.2013 bis 6.1.2014 Abwechslung und Spaß für die Winterferien. Die Angebote sind günstig bis gratis und bieten Ferienabenteuer für jeden Geschmack, jedes Wetter und jede Laune. Die zwei ferienspiel-Pässe, einer für 6 bis 10-Jährige und einer für 10- bis 13-Jährige, werden vor den Ferien an den Wiener Schulen verteilt und liegen auch in der wienXtra-kinderinfo bereit. Online ist das Programm ab Mitte Dezember unter www.ferienspiel.at. Auf www.holliknolli.at haben FerienspielerInnen die Gelegenheit den Highscore trickreicher Holli-Spiele zu knacken.

Pflichttermine für Spielefans

Bei den Winterspieltagen am 27., 28. und 30.12. vertreiben sich Kinder und Familien kalte Wintertage in der gemütlichen spielebox mit 5.500 Brett- und Gesellschaftsspielen, Spieletauschregal, Games-Workshops, Spiele-Voting und vielem mehr. Von 3. bis 5. Jänner 2014 warten beim Ramba Zamba Riesenspielfest im Wiener Rathaus hunderte Brett- und Gesellschaftsspiele, elektronische Games, ein Kleinkinder-Spielbereich, Walking Acts, Schmink-, Sport- und Kreativstationen sowie ein mitreißendes Bühnenprogramm auf die BesucherInnen. Holli spielt natürlich auch mit!

Kinder, macht mal was anderes

Die ferienspiel-Pässe bieten wunderbare Anregungen um Neues auszuprobieren und Abenteuer zu erleben - zum Beispiel ein richtiges Wasserkraftwerk erkunden, mit dem Umweltspürnasen-Club die Natur erforschen oder Festtagsgrüße aus der UNO verschicken. Bei den Wien-Spaziergängen werden Stadt-Geheimnisse gelüftet, im Dschungel Wien lassen alle die Puppen tanzen und für Bewegungshungrige gibt's Capoeira, Silat, Kung Fu, Schnupperreiten, zahlreiche Sportamt-Angebote und vieles mehr.

Das cinemagic in der Wiener Urania lädt Filmfans zu zauberhaften Kinoabenteuern im Winterkino mit Filmen wie "Der Grüffelo und Das Grüffelokind" oder "Hexe Lilli - Der Drache und das magische Buch". Auch ferienspiel-Museumsangebote sind 100 % kindertauglich: Im Haus des Meeres geht's ab in Unterwasserwelten, im Jüdischen Museum basteln alle Schabbat-Rooms und in Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett warten Katy Perry, Christina Stürmer und viele andere Wachs-Stars auf ihre Fans.

Specials für ältere ferienspiel-Kids

Ein eigener ferienspiel-Pass für 10- bis 13-Jährige ist ganz auf die Interessen der älteren ferienspiel-Kids abgestimmt. Auf dem Programm stehen zum Beispiel Kreativ-Workshops wie Comics zeichnen, Flower Sticks basteln und Ton formen, Sport-Aktionen wie Speed-Klettern, Squash und Snooker Billard und verrückte Zukunftsreisen mit Science Pool. Auch im cinemagic-Winterkino laufen maßgeschneiderte Filme für alle ab 10 wie "Das Mädchen Wadjda", "Das Haus Anubis" und "Blutsbrüder teilen alles".

winterferienspiel 2013: So, 21.12.2013 bis Mo, 6.1.2014 ferienspiel-Hotline: Tel. 4000-84 400,

www.ferienspiel.at

Ramba Zamba Riesenspielfest: Fr, 3.1. bis So, 5.1.,

jeweils 14-19 Uhr

1., Wiener Rathaus, Eingang Felderstraße Winterspieltage: Fr, 27.12., 14-17:30 Uhr, Sa, 28.12., 10-14 Uhr und Mo, 30.12., 14-17.30 Uhr 8., Albertgasse 35/II und 37

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Krones, wienXtra-ferienspiel

Tel.: 4000-84 401

E-Mail: sabine.krones @ wienXtra.at



Hannah Gruber, wienXtra-PR

Tel.: 4000-84 380

E-Mail: presse @ wienXtra.at