FA-Rösch: Anhebung der Familienbeihilfe ist ein Witz!

Familienbeihilfe muss um mindestens 30 Prozent angehoben werden! SPÖ und ÖVP müssen echte Wahlfreiheit für Familien schaffen!

Wien (OTS) - "Viel zu wenig", ist für den Bundesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA) LAbg. Bernhard Rösch die geplante Anhebung der Familienbeihilfe zwischen gerade einmal 4 und 10 Prozent. "Seit 2000 hat die Familienbeihilfe fast 40 Prozent an Wert verloren. Diese minimale Anpassung, kann man nur als schlechten Witz bewerten", so Rösch. Er fordert eine Anhebung der Familienbeihilfe um mindestens 50 Euro, was einer Erhöhung um etwa 30 Prozent entspräche.

"Das sind wir den Familien schuldig und muss auch leistbar sein. Für die Rettung diverser Pleitestaaten wird das Geld aus dem Fenster geworfen, während unsere Familien durch die Finger schauen. Das darf nicht sein", kritisiert der FA-Obmann.

Geradezu zynisch seien die Pläne von SPÖ und ÖVP bei der Mehrkindstaffel. "Familien mit zwei Kindern erhalten eine Erhöhung von nur 2,2 Euro, während Eltern mit vier Kindern zukünftig um 150 Euro mehr bekommen. Nur ein Bruchteil der Familien hat vier Kinder. Die bevorstehende Bundesregierung erhöht ausgerechnet dort, wo ohnehin kaum Kosten anfallen", ist Rösch empört.

Abschließend teilt der FA-Obmann der Bundesregierung mit, was aus Arbeitnehmersicht noch getan werden muss, damit die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie endlich gewährleistet werden kann: Die Streichung der Zuverdienstgrenze für Familien, die Anrechnung der Kindererziehungszeit bis zum Schuleintritt für die Pension sowie auch eine Neuregelung und Vereinheitlichung des Kindergeldes. So beantragten die FA in der Wiener Arbeiterkammer, dass das Kindergeld täglich 26,60 Euro betragen soll (das entspricht der jetzigen Pauschalvarianten 15 + 3) und bis zu 36 Monate ausbezahlt werden darf, egal welcher Elternteil sich in Karenz befindet. Diesbezüglich müsse auch die Karenzzeit von 24 auf 30 Monate angehoben werden. "Es sind nur einige von vielen Forderungen. Sie brächten endlich die echte Wahlfreiheit, auf die Österreichs Familien schon lange warten", so Rösch.

