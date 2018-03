WEIHNACHTEN WIE WIR. Die rot-weiß-roten Filmhighlights im ORF

Mit "Polt.", "Kommissar Rex", "Das Traumschiff", "Kreuzfahrt ins Glück", "Sommer der Gaukler", "Anna Karenina", "Der Bergdoktor", "Der Staatsanwalt" und vielem mehr

Wien (OTS) - Spannend, kultig, weihnachtlich und romantisch - so präsentieren sich die ORF-Filmhighlights in den Weihnachtsfeiertagen. Für ein Comeback der besonderen Art sorgt Erwin Steinhauer - in der fünften "Polt"-Verfilmung steigt der Publikumsliebling noch einmal aufs Fahrrad und radelt durch das Weinviertel. Ebenfalls ein Wiedersehen gibt es mit Österreichs Kultkommissar auf vier Beinen -die Neuauflage von "Kommissar Rex" mit Neo-Herrl Juergen Maurer ist ein weiteres Highlight im ORF-Weihnachtsprogramm. Außerdem stehen mit "Sommer der Gaukler", "Anna Karenina" sowie zwei neuen "Das Traumschiff"- und "Kreuzfahrt ins Glück"-Episoden zahlreiche ORF-Premieren auf dem Programm von ORF 2. Für serienweise Unterhaltung sorgen außerdem neue Folgen von "Der Bergdoktor" und "Der Staatsanwalt". Und auch die Weihnachtsklassiker "Single Bells" und "O Palmenbaum" dürfen im ORF-Weihnachtsprogramm nicht fehlen.

"Polt." und "Kommissar Rex" sind zurück im ORF

Für neue Ermittlungen im ORF-Weihnachtsprogramm sorgen Erwin Steinhauer als Simon Polt und Juergen Maurer als neuer Kommissar an der Seite von "Kommissar Rex", die damit auch gleich ein Doppelcomeback feiern. Nach zehnjähriger Pause lassen Alfred Komarek und Julian Roman Pölsler Erwin Steinhauer am 28. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2 in der fünften "Polt"-Verfilmung noch einmal durch Niederösterreich radeln. In "Polt." ist der ehemalige Gendarmerieinspektor Simon Polt mittlerweile in Pension und hat auch kaum noch Kontakt zu seinen Arbeitskollegen. Sein Leben ist wesentlich ruhiger geworden, entspannt blickt er der gemeinsamen Zukunft mit seiner Lebensgefährtin entgegen. Doch das ändert sich schlagartig, als eine Leiche gefunden wird, die niemand zu kennen scheint - oder dies zumindest vorgibt. An der Seite von Erwin Steinhauer stehen u. a. Fritz Karl, Simon Schwarz, Elisabeth Orth, Michou Friesz und Cornelius Obonya vor der Kamera. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit Hans-Michael Rehberg und Karin Kienzer.

Ein weiteres Comeback feiert Rex am 21. Dezember in dem 90-minütigen Film "Kommissar Rex: Eiszeit" (20.15 Uhr, ORF 2). In Meran soll er der neue Partner von Kommissar Andreas Mitterer alias Juergen Maurer werden. In ihrem ersten gemeinsamen Fall rund um die Entführung des Enkels des reichen Hoteliers Leopold Innerhofer (August Schmölzer) müssen Rex und Mitterer als Team funktionieren. Nach einem Drehbuch von Stefan Brunner inszenierte Erhard Riedlsperger die Neuauflage von "Kommissar Rex".

Historische ORF-Premieren mit "Sommer der Gaukler" und "Anna Karenina"

Die Bühne ist das Leben, das Leben ist eine Bühne im Sommer 1780:

Ohne Geld, ohne Ideen aber mit reichlich Motivation macht sich Emanuel Schikaneders Schauspieltruppe auf den Weg nach Österreich. Zwischen Streitigkeiten der ortsansässigen Bergarbeiter und Bergwerksbesitzern muss sich die Theatergesellschaft etwas Besonderes einfallen lassen, um so weitermachen zu können wie bisher. Marcus H. Rosenmüller erzählt in "Sommer der Gaukler" (28. Dezember, um 22.40 Uhr, ORF 2) die Geschichte einer außergewöhnlichen Gruppe von Menschen, die sich, um ihre Künste ausüben zu können, mit den Einheimischen arrangieren müssen. In den Hauptrollen sind Max von Thun, Lisa Maria Potthoff, Nicholas Ofczarek, Fritz Karl und Florian Teichtmeister zu sehen. Das Drehbuch verfassten Robert Hültner und Klaus Wolfertstetter.

Ein Jahrhundert später, Ende des 19. Jahrhunderts, spielt Leo Tolstois Meisterwerk "Anna Karenina". In Christian Duguays ORF/ARD-Neuverfilmung (4. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 2) der epischen Liebesgeschichte haucht ein internationaler Cast dem adeligen Russland des 19. Jahrhunderts neues Leben ein. Drei Beziehungsmodelle prallen aufeinander: Während Fürst Stiwa (Pietro Sermonti) und seine Frau Dolly (Carlotta Natoli) einen faulen Kompromiss eingehen, machen Max von Thun als Lewin und seine Frau Kitty (Lou de Laage) die Erfahrung, dass eine Ehe wachsen muss. Annas Aufbegehren gegen die rigiden Konventionen im zaristischen Russland ist dagegen zum Scheitern verurteilt. Die italienische Darstellerin Vittoria Puccini glänzt als wagemutige Frau, die alle Sicherheiten zugunsten der großen Liebe opfert, und macht nachvollziehbar, warum Anna Karenina zu den ganz großen Frauenfiguren der Weltliteratur zählt. Als Annas Ehemann zeigt Benjamin Sadler eindrucksvoll, dass auch dieser in einem engen Korsett aus Konventionen und rigiden Bestimmungen steckt. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Francesco Arlanch.

Serien- und reihenweise ORF-Premieren zu Weihnachten

Traditionell sticht das "Traumschiff" in den Weihnachtsfeiertagen wieder in See. Ein letztes Mal steuert Kapitän Siegfried Rauch die MS Deutschland in Richtung Malaysia (26. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 2). Am 1. Jänner um 20.15 Uhr in ORF 2 übernimmt Sascha Hehn das Kommando an Bord und setzt die Segel nach Perth. Und auf eine "Kreuzfahrt ins Glück" nehmen die Hochzeitsplaner Marcus Grüsser und Jessica Boehrs das Publikum mit in die Provence (26. Dezember, 21.45 Uhr, ORF 2) und nach Barcelona (1. Jänner, 21.50 Uhr, ORF 2).

Zu Beginn des neuen Jahres öffnet auch Hans Sigl wieder seine "Bergdoktor"-Praxis. In den 14 45-minütigen neuen Episoden der siebenten Staffel (ab 2. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 2) hat Dr. Martin Gruber wieder alle Hände voll zu tun. So muss eine neue Sprechstundenhilfe gefunden werden - und als diese wartet auf Neuzuwachs Nicole Beutler auch schon jede Menge Arbeit. Spannung pur garantiert die ORF/ZDF-Krimiserie "Der Staatsanwalt" (ab 3. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 2). Sechs neue Fälle warten auf Rainer Hunold. Unterstützt wird er dabei wieder von den beiden Kriminalhauptkommissaren Simon Eckert und Fiona Coors, Gerichtsmedizinerin Astrid Posner und Therese Hämer als leitender Oberstaatsanwältin.

Weihnachtsklassiker zum Wiedersehen

Für beste Festtagsstimmung sorgt auch heuer wieder Xaver Schwarzenberger. In den rot-weiß-roten Klassikern "Single Bells" (22. Dezember, 22.00 Uhr, ORF 2) und "O Palmenbaum" (23. Dezember, 22.25 Uhr, ORF 2) stehen turbulente Weihnachten für Mona Seefried, Erwin Steinhauer, Martina Gedeck, Gregor Bloéb, Johanna von Koczian und Inge Konradi auf dem Programm - die Palette reicht von Weihnachtslust bis Weihnachtsfrust. Wie romantisch Weihnachten sein kann, zeigen Silke Bodenbender und Simon Schwarz in "Weihnachtsengel küsst man nicht" (25. Dezember, 14.55 Uhr, ORF 2). Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit Schwarzenbergers köstlicher Komödie "Tafelspitz" (26. Dezember, 14.55 Uhr, ORF 2) mit Christiane Hörbiger und Otto Schenk. Beste rot-weiß-rote Unterhaltung zum Jahreswechsel gibt es am 31. Dezember mit "Weißblaue Wintergeschichten: Silvesterkracher / Der falsche Hochzeitsgast" (um 12.05 Uhr, ORF 2) und "Ein echter Wiener geht nicht unter - Jahreswende" (22.30 Uhr, ORF eins).

Die Highlights in chronologischer Reihenfolge:

Samstag, 21. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 2

Kommissar Rex - Eiszeit

Sonntag, 22. Dezember, 22.00 Uhr, ORF 2

Single Bells

Montag, 23. Dezember, 22.30 Uhr, ORF 2

O Palmenbaum

Mittwoch, 25. Dezember, 14.55 Uhr, ORF 2

Weihnachtsengel küsst man nicht

Donnerstag, 26. Dezember, 14.55 Uhr, ORF 2

Tafelspitz

Donnerstag, 26. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 2

Das Traumschiff: Malaysia

Donnerstag, 26. Dezember, 21.45 Uhr, ORF 2

Kreuzfahrt ins Glück: Hochzeitsreise in die Provence

Samstag, 28. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 2

Polt.

Samstag, 28. Dezember, 22.40 Uhr, ORF 2

Sommer der Gaukler

Dienstag, 31. Dezember, 12.05 Uhr, ORF 2

Weißblaue Wintergeschichten - Silvesterkracher / Der falsche Hochzeitsgast

Dienstag, 31. Dezember, 22.30 Uhr, ORF eins

Ein echter Wiener geht nicht unter - Jahreswende

Mittwoch, 1. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 2

Das Traumschiff: Perth

Mittwoch, 1. Jänner, 21.45 Uhr, ORF 2

Kreuzfahrt ins Glück: Hochzeitsreise nach Barcelona

Donnerstag, 2. Jänner, 20.15 Uhr und 21.00 Uhr, ORF 2

Der Bergdoktor - Alte Heimat, neue Heimat

Freitag, 3. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 2

Der Staatsanwalt - Heiße Quellen

Samstag, 4. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 2

Anna Karenina

