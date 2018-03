390 Millionen Euro EIB Darlehen für ASFINAG Tunnel-Sicherheits-Ausbauten

ASFINAG finanziert damit Tunnel-Ausbauten an der Pyhrn-Autobahn

Wien (OTS) - Wien / Luxemburg - Einen Darlehensvertrag über 390 Millionen Euro unterzeichneten heute, Donnerstag, der Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) Wilhelm Molterer und die ASFINAG Vorstände Dr. Klaus Schierhackl und DI Alois Schedl. Dieses Darlehen ist Bestandteil der Finanzierung von Tunnel-Sicherheitsmaßnahmen an der A 9 Pyhrn-Autobahn - insgesamt investiert die ASFINAG in den Tunnelausbau an der A 9 rund 780 Millionen Euro. EIB Vizepräsident Molterer: "Die Pyhrn-Autobahn gehört zu den meist befahrenen Strecken Österreichs. Die Modernisierung der Strecke ist notwendig, um das ständig wachsende Verkehrsaufkommen zügig und vor allem sicher zu bewältigen. Mit der ASFINAG steht einer der europaweit, sogar weltweit erfahrensten Partner in Sachen Tunneltechnik und Tunnelbau bereit." Für die ASFINAG hat die Verkehrssicherheit oberste Priorität. "Wir investieren bis 2018 in Summe 1,5 Milliarden Euro in die Tunnelsicherheit", sagen die ASFINAG Vorstände Klaus Schierhackl und Alois Schedl, "es freut uns, dass wir für die Sicherheits-Maßnahmen an der A 9 mit der EIB einen hochkarätigen Partner gewinnen konnten."

Mehr Tunnelsicherheit auf der Pyhrn-Autobahn

Die Pyhrn-Autobahn A 9 (E57) ist eine 230 Kilometer lange wichtige Nord-Süd-Verbindung. Seit 2004 ist die Strecke durchgängig befahrbar. Drei Tunnel auf dieser Strecke - die Tunnelkette Klaus, der Bosruck-und der Gleinalmtunnel - sind einröhrige Gegenverkehrstunnel und werden in den nächsten Jahren um eine zweite Tunnelröhre erweitert.

Insgesamt investiert die ASFINAG bis 2018 1,5 Milliarden Euro in die Modernisierung ihrer Tunnelanlagen. Mit diesen umfangreichen Modernisierungsvorhaben folgt die ASFINAG einer EU-Richtlinie, die höhere Sicherheitsmaßnahmen im europäischen Tunnel vorsieht.

Hintergrundinformation:

Die EIB ist die Bank der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Eigner sind die EU-Mitgliedstaaten. Aufgabe der EIB ist es, die Ziele der EU durch die langfristige Finanzierung tragfähiger Projekte zu fördern. Die Bank legt ihre Schwerpunkte auf die Finanzierung von strategischer Infrastruktur, Ressourceneffizienz, Innovation, Forschung und Entwicklung sowie kleiner und mittlerer Unternehmen. Im Jahr 2012 stellte die EIB Darlehen in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro für Projekte in Österreich bereit. www.eib.org

Das Unternehmen ASFINAG - Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft plant, finanziert, baut, erhält, betreibt und bemautet das gesamte österreichische Autobahnen- und Schnellstraßennetz mit einer Streckenlänge von 2.178 km. ASFINAG hat seit 1997 das Fruchtgenussrecht an den im Eigentum der Republik Österreich stehenden Grundstücken und Anlagen des hochrangigen Straßennetzes und ist berechtigt Mauten, bzw. Benützungsgebühren einzuheben. www.asfinag.at

Rückfragen & Kontakt:

Eva Henkel

e.henkel @ eib.org

Tel.: +352 4379 82147

Mobil: +352 621 339130

Pressestelle: +352 4379 21000

press @ eib.org



Mag. Christian Spitaler

christian.spitaler @ asfinag.at

Mobil: +43 (0) 664 60108-10835

Pressestelle: +43 (0) 50108 10835

office @ asfinag.at