Erfolgreich mit 3D

Fabberlounge erhält Sonderpreis beim i2B-Businessplan-Wettbewerb.

Wien (OTS) - Eine Unternehmensinnovation mit enormen Potenzial wurde vor wenigen Tagen im Rahmen des i2B, des österreichischen Businessplan-Wettbewerbs, mit einem Sonderpreis ausgezeichnet: Das Wiener 3D-Fotostudio Fabberlounge produziert detailgetreue dreidimensionale Kopien als Figuren. Dreidimensionale Fotoskulpturen sind einzigartige, personalisierte Objekte, eine logische Weiterentwicklung der klassischen zweidimensionalen Fotografie. Die detailgetreue Wiedergabe der Farbinformationen und hochauflösende Strukturscans bilden ein verblüffend realitätsnahes Abbild des gescannten Originals. Andreas Schwirtz, Mastermind der Fabberlounge, freut sich über ein Preispaket und schmiedet eifrig Pläne für eine Ausweitung der Angebotspalette. Kooperationen mit 3D Druck Wien und Virtumake, einem 3D-Scanspezialisten für Industrie und Reverse Engineering, ermöglichen noch mehr Optionen der dreidimensionalen Datenerfassung und Weiterverarbeitung. "Neben mittlerweile klassischen 3D-Abbildungen von Personen können nunmehr auch Landschaften und Gebäude als detailgetreue Miniaturen dargestellt werden", freut sich Schwirtz.

Im Oktober eröffnete das 3D-Studio Fabberlounge, wo beispielsweise die Liebsten in Miniaturform entstehen. Ein mobiles 3D-Studio ermöglicht aber auch Außenaufnahmen und Objekte zum Angreifen. Die Fabberlounge - von "to fabricate in a loungy atmosphere", also Produktion in einer Wohlfühlatmosphäre - ist das erste 3D-Studio Österreichs. In gemütlicher, entspannter Umgebung werden die "Models" als dreidimensionale, authentische Skulpturen reproduziert, indem mehrere 3D-Fotoapparate in einem fotogrammetrischen Verfahren einen Scan erstellen - wenn gewünscht, dynamisch mitten in der Bewegung.

Für Schnellentschlossene bietet Schwirtz noch Gutscheine als originelles Weihnachtsgeschenk an. Die "geschrumpften Abbilder" eignen sich aber auch für Objekte, die sich in 3D besser visualisieren lassen als simple Fotoabzüge.

Informationen und Kontakt unter http://fabberlounge.com

