ORF SPORT + mit Live-Übertragungen von der Schwimm-Kurzbahn-EM und aus der Austrian Volley League

Am 13. Dezember im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 13. Dezember 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von Tag zwei der Schwimm-Kurzbahn-EM Herning 2013 um 16.25 Uhr und von den Austrian-Volley-League-Spielen der Damen UVC Holding Graz - TSV Sparkasse Hartberg um 18.30 Uhr und der Herren UVC Holding Graz - TSV Volksbank Hartberg um 20.15 Uhr, die Höhepunkte vom Fußball-EM-Finale Frankreich - Italien aus dem Jahr 2000 um 14.15 Uhr und die Dokumentation "Das Kreuz mit dem Knie" um 22.50 Uhr.

Für die Kurzbahn-Europameisterschaften, die vom 12. bis 15. Dezember in Herning in Dänemark stattfinden, haben 13 OSV-Athleten das Limit unterboten: Christian Scherübl, Jakub Maly, David Brandl, Lisa Zaiser, Birgit Koschischek, Lena Kreundl, Jakob Hrubesch, Sascha Subarsky, Jördis Steinegger, Caroline Reitshammer, Markus Ambros, Felix Auböck und Claudia Hufnagl. Ambros, Auböck und Hufnagl qualifizierten sich im Rahmen des Ströck Qualifyings. Die anderen zehn Schwimmer lösten ihre EM-Tickets bereits im Vorfeld, bei den Kurzbahn-Weltcups in Eindhoven und Berlin. Jakub Maly hat auf die Teilnahme in Herning verzichtet. Kommentator ist Marc Wurzinger, an seiner Seite als Kokommentatorin Mirna Jukic.

Am Freitag steht die letzte Runde des AVL-Grunddurchgangs bei den Herren auf dem Programm. Highlight ist das Steiermark-Derby zwischen UVC Holding Graz und dem TSV Volksbank Hartberg. Schon davor treffen die UVC- auf die TSV-Damen. Die knappe 2:3-Niederlage im Europacup gegen Tallinn vor 1.000 Zuschauern haben die Herren des UVC schon verdaut, denn das Team ist bereits heiß auf den nächsten Event: das Derby gegen Hartberg. Das Hinspiel konnten die Grazer mit 3:1 gewinnen, zuletzt siegten sie gegen den VBC Weiz und Supervoley OÖ mit 3:1. Hartberg verlor zuletzt zu Hause gegen die Wörther-See-Löwen Klagenfurt mit 2:3.

Kommentator ist Ludwig Valenta, Kokommentator Matthias Prohaska.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

