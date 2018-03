"matinee" am 15. Dezember: Heinz-Conrads-Porträt zum 100. Geburtstag und Doku über Advent- und Weihnachtsbrauchtum

Außerdem: Katholischer Gottesdienst aus Stockerau und "Kulturtipps"

Wien (OTS) - Ein Porträt zum 100. Geburtstag des Volksschauspielers, Wienerliedsängers, Kabarettisten und Rundfunkpioniers Heinz Conrads eröffnet die von Clarissa Stadler präsentierte "matinee" am Sonntag, dem 15. Dezember 2013, um 9.05 Uhr in ORF 2. Robert Tauber zeichnet für die Regie des Films über den unvergessenen Liebling der österreichischen Rundfunk- und Fernsehunterhaltung verantwortlich, der in einer Langfassung am 21. Dezember um 21.40 Uhr im Rahmen der "ORF-Legenden"-Reihe in ORF III zu sehen ist. Im Anschluss an den "Katholischen Gottesdienst" aus der Pfarrkirche Hl. Stephanus in Stockerau (9.30 Uhr) stimmt am bereits dritten Adventsonntag um 10.15 Uhr eine Dokumentation auf uralte Adventbräuche und Weihnachtstraditionen ein. Peter Stromberger und Alexander Harisch haben sich dafür vor allem in Westösterreich umgesehen und berichten in stimmungsvollen Bildern über Rituale und Traditionen. Eine aktuelle Ausgabe der "Kulturtipps" um 10.40 Uhr beschließt die "matinee" am Sonntag.

Die Sendungen im Detail:

"Guten Abend am Samstag. 100 Jahre Heinz Conrads'" (9.05 Uhr)

Heinz Conrads gilt bis heute als eine der Ikonen der österreichischen Rundfunkgeschichte - am 21. Dezember jährt sich sein Geburtstag zum hundertsten Mal. Seine legendären Begrüßungsworte "Guten Abend die Damen, guten Abend die Herren, guten Abend die Madln, Servas die Buam" sind auch fast ein Vierteljahrhundert nach Conrads' Tod noch immer sein Markenzeichen.

Vom Modelltischler über den Heeresdienst hin zu Theater und Kabarett machte der vielseitige Entertainer seinen Weg. 40 Jahre lang moderierte Heinz Conrads im Radio und war 30 Jahre lang im Fernsehen tätig, wo er sich zu einem Liebling der österreichischen Rundfunknation entwickelte. Unvergessen und im Gedächtnis vieler bleibt Conrads' vom Wiener Charme geprägter, empathischer, aber dennoch nicht unwidersprochener Stil. So avancierte er zum "erstrangigen Nationalhelden der österreichischen Rundfunkunterhaltung in der Wirtschaftswunderzeit".

Die Dokumentation von Robert Tauber, hier in einer rund 25-minütigen Version, beleuchtet sein Leben, reflektiert sein Schaffen und befragt Familienmitglieder, Freunde und Wegbegleiter seiner Karriere. Die Langfassung mit rund 43 Minuten zeigt ORF III direkt an Conrads Geburtstag, dem 21. Dezember, um 21.40 Uhr. Der ORF würdigt Heinz Conrads mit einem umfassenden Programmschwerpunkt in TV und Radio.

"Advent- und Weihnachtsbrauchtum in Österreich" (10.15 Uhr)

Advent und Weihnachten sind nicht nur eine besondere Zeit der Besinnung, sondern auch voller Bräuche und Traditionen, die seit Jahrhunderten den Jahreszyklus der Menschen begleiten. In Österreich hat sich gerade im Advent Brauchtum erhalten, das über alle Bundesländergrenzen hinweg gepflegt wird, wie die zahllosen Nikolo-und Krampus-Feiern. Aber, es gibt auch Traditionen, die nur aus wenigen Regionen bekannt sind, so zum Beispiel das "frisch und g'sund Schlagen", das zu Weihnachten im Salzburger Lungau praktiziert wird. In Oberösterreich hat es eine besondere Bewandtnis mit dem "Frauentragen", in der Steiermark ist das "Lösseln" ein beliebter Zeitvertreib; und, "Zelt'ln backen" ist nicht nur in Tirol ein genussbringender Brauch in der kalten Jahreszeit.

Peter Stromberger und Alexander Harisch haben sich für die Dokumentation vor allem in Westösterreich umgesehen und berichten in stimmungsvollen Bildern über Rituale und Traditionen in der stillsten Zeit des Jahres.

"Kulturtipps" (10.40 Uhr)

Die aktuellen "Kulturtipps" berichten u. a. über die Musikgruppe Yamato, die "Trommeln Japans", die auf ihrer Europatour auch in Wien gastieren, widmen sich weiters der Inszenierung vom "Gestiefelten Kater" im Wiener Akademietheater und zeigen Eindrücke einer bemerkenswerten Ausstellung des indischen Filmemachers Amar Kanwar im TBA21 im Wiener Augarten unter dem Titel "The Sovereign Forest - der souveräne Wald".

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at