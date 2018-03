FPÖ-Leyroutz: Kärntner Regierungskoalition erhöht Eigenvermarktung und kürzt Sportförderung

Leyroutz zu zweckwidriger Verwendung von Sportfördermitteln: "Vergangenheit wird auch LH Kaiser einholen"

Klagenfurt (OTS) - Im Zuge der gestrigen und heutigen Budget-Debatte über den Bereich Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft im Kärntner Landtag, deckte der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Christian Leyroutz, neue Fassetten des vorliegenden "Schwindelbudgets" auf. "Während sich die Vertreter der Regierungskoalition damit brüsten, ihre Ermessensausgaben gekürzt zu haben, wurde nämlich klammheimlich und ohne Begründung in den Erläuterungen die "Eigenvermarktung" um 710.600,-- Euro erhöht", ärgert sich Leyroutz. Demnach wurden für 2014 6,2 Mio. Euro für Werbezwecke veranschlagt. Dass sich SPÖ, ÖVP und Grüne weigern, dazu Stellung zu beziehen, sieht Leyroutz als Zeichen dafür, dass diese unverschämte Erhöhung verschwiegen werden soll.

Landeshauptmann Peter Kaiser, der in der heutigen Debatte die sinnvollen Einsparungen im Sportbereich rühmte, hielt Leyroutz den Spiegel vor, in dem er aus einem Schreiben des Landessportdirektors Tellian vom 19. März 2009 an Kaiser (damals Sportlandesrat) zitierte. In diesem Schreiben erinnerte Landessportdirektor Tellian Peter Kaiser daran, seine Repräsentationsausgaben bereits überschritten zu haben und Zahlungen an die SPÖ-nahe Werbeagentur Fussi in der Höhe von 105.136,81 Euro sowie eine weitere Rechnung von 10.000 Euro nicht mehr möglich seien. "Es kann daher nur eine Bezahlung der offenen Rechnungen aus Sportförderungsmitteln erfolgen, was zu einer eklatanten Kürzung des Sportbudgets der Kärntner Sportverbände, Sportvereine und letztlich der Kärntner Sportler führen würde", heißt es in dem Schreiben wörtlich. "Diese Warnung hat unser nunmehriger Landeshauptmann Kaiser zu Lasten der Förderungen für den Sport leider in den Wind geschlagen", führt Leyroutz aus und schließt: "Die zweckwidrige Verwendung von Sportmitteln wird Kaiser noch einholen." (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Landtagsklub

Landhaus, 9020 Klagenfurt

Tel.: 0463 513 272