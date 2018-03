IKT-Stratege der Stadt Wien, Johann Mittheisz, geht in Pension

Wien (OTS/RK) - Johann Mittheisz, IKT-Stratege der Stadtverwaltung, geht mit Ende des Jahres in Pension. Seit mehr als 40 Jahren beim Magistrat, ist Mittheisz seit 2005 als Chief Information Officer (CIO) für die Informations- und Kommunikationstechnologie der Stadt Wien verantwortlich. Der "überzeugte Wiener, Österreicher und Europäer" nennt als seine prägendsten und erfolgreichsten Projekte unter anderem die "Einführung des Krankenhausinformationssystems (KIS) im Neuen Allgemeinen Krankenhaus, die IT-Umstrukturierung im Krankenanstaltenverbund sowie die europaweit einzigartige und international anerkannte Open Government-Initiative Wiens".

Informations- und Kommunikationstechnologie bietet Lösungen

Mittheisz sieht im IKT-Bereich "Potenzial für Lösungen". Nur mit Hilfe moderner Informations- und Kommunikationstechnologien könne eine Stadt wesentliche Zukunftshemen etwa im Gesundheits- und Informationsbereich bewältigen und sich weiterentwickeln. Wien wurde im Jahr 2013 zur innovativsten Stadt Europas gewählt. Der jährlich veröffentlichte "Innovation Cities Global Index" reihte die Stadt knapp hinter die beiden US-Städten Boston und New York. "Wir haben die Verpflichtung, diese Position auszubauen und damit neuen Technologien weiterhin aufgeschlossen gegenüber zu stehen", so der 65-Jährige.

Aktiv gestalten, um nicht "mitgestaltet" zu werden

"Verantwortung zu übernehmen und sich der Diskussion zu stellen" sieht Mittheisz jedoch "nicht nur als Aufgabe einer Stadtverwaltung". Jeder und jede Einzelne könne und müsse die Gesellschaft weiterentwickeln. Denn nur "aktives Gestalten verhindert, dass man mitgestaltet wird." Das aktive Gestalten, aber auch das Hinterfragen von Gewohnheiten, sei eine Grundhaltung, die der dreifache Familienvater auch seinen Kindern "mitgegeben" hat. Pläne für die Pension sind daher in erster Linie "mehr Zeit für die Familie" sowie weiterhin mit "offenen Augen durch die Welt zu gehen".

Details zu Johann Mittheisz

Johann Mittheisz wurde 1948 in Wien geboren und studierte Technische Mathematik / Informationsverarbeitung an der TU Wien. Von 1972 bis 1989 war er Leiter einer EDV - Abteilung der Stadt Wien. Ab 1989 war Mittheisz bei der Inbetriebnahme des Neuen AKH für den EDV-Einsatz zuständig und auch interimistischer technischer Direktor. Fünf Jahre später strukturierte er die EDV im Krankenanstaltenverbund (KAV) um und leitete die Abteilung EDV des KAV. Seit 2002 ist Mittheisz in der Magistratsdirektion der Stadt Wien mit verschiedenen strategischen Themen (E-Government, E-Health, ELGA etc.) befasst. Seit Juni 2005 ist er als CIO der Stadt Wien für die IKT-Strategie der Stadt Wien und deren Operationalisierung, wie etwa Open Government verantwortlich und vertritt die Gemeinde Wien in verschiedenen Gremien.

Im Jahr 2011 konnte Johann Mittheisz von PSI Alliance FIVE STARS für "Offene Daten für Wien" entgegennehmen. Er war einer der Top CIO des Jahres 2012 und auch 2013 als CIO der Stadt Wien prämiert. Aktuell ist Mittheisz für den European Data Innovator Award 2014 nominiert. (Schluss) bon

