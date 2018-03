Für Durchstarter und High Potentials: Neuer Bachelorstudiengang "Business Administration" an der IMC FH Krems

Krems (OTS) - Was Unternehmen wirklich brauchen, sind MitarbeiterInnen mit einer fundierten betriebswirtschaftlichen Ausbildung und Spezialkenntnissen in internationalem Projektmanagement und internationaler Kommunikation. Zu diesem Ergebnis kamen die ExpertInnen laut Bedarfs- und Akzeptanzanalyse im Vorfeld der Entwicklung des neuen Bachelorstudiengangs "Business Administration". Dieser entstand in enger Zusammenarbeit zwischen führenden Wirtschaftsunternehmen und der Kremser Fachhochschule. Mit seinen Schwerpunkten Corporate Communications und International Project Management ist der englischsprachige Studiengang nicht nur perfekt auf eine Karriere in der internationalen Unternehmenswelt zugeschnitten, sondern durchaus auch einzigartig in Österreich. Start ist Herbst 2014, die erste Anmeldefrist endet am 10.01.2014.

"Effiziente und klare Kommunikation scheitert oft daran, dass wirtschaftliche Unternehmensabläufe nicht ausreichend verstanden werden", formuliert IMC FH Krems Rektorin Prof.(FH) Mag. Eva Werner, hon.prof. treffend. "Die Erfahrungen der Praxis zeigen, dass besonders für international agierende Unternehmen neben fundierten betriebswirtschaftlichen Kenntnissen gerade die Bereiche Unternehmenskommunikation und Projektmanagement von großer Bedeutung sind. Ausgezeichnete englische Sprachkenntnisse sind heute ohnehin schon ein 'Muss' für die Arbeit im globalen Kontext."

Hoch im Kurs: "Hardcore" BWL, Projektmanagement und Kommunikation

Der sechssemestrige Bachelorstudiengang spiegelt einerseits die betriebswirtschaftliche Kernkompetenz der IMC FH Krems wider, andererseits ist er speziell auf die Bedürfnisse der Wirtschaft und ihrer hohen Nachfrage nach AbsolventInnen mit fundierten BWL-Kenntnissen sowie einer vertieften Ausbildung in Projektmanagement und Corporate Communications zugeschnitten.

"Heutzutage gibt es kaum mehr ein Unternehmen, das nicht projektorientiert arbeitet. Der internationale Aspekt ist durch die Vernetzung der Unternehmen über die eigenen Grenzen hinaus zwingend geworden. Das im fünften Semester des Studiengangs verpflichtende Berufspraktikum im Ausland ist deshalb nicht nur von praktischer Relevanz für das Studium, sondern fördert auch die für Karrieren in internationalen Unternehmen notwendigen interkulturellen Kompetenzen. Die vorgeschriebene Praktikumsdauer von mindestens 22 Wochen wird von den Unternehmen selbst sehr geschätzt. Die PraktikantInnen können so anspruchsvollere Tätigkeiten ausüben und in die Unternehmen integriert werden", erklärt Studiengangsleiter DI Wolfgang Vrzal, MBA.

Für MMag. Dr. Peter G. Weixelbaumer, Kommunikationsexperte der Automobilindustrie, ist der neue Bachelorstudiengang der IMC Fachhochschule Krems "ein Programm für Durchstarter und High Potentials. Der anspruchsvolle Aufbau des Studienganges macht ihn gemeinsam mit seiner internationalen Ausrichtung und dem Premiumansatz der Kremser Hochschule einzigartig im deutschsprachigen Raum". Start des Studienganges ist (vorbehaltlich der Genehmigung durch die AQ Austria) im Herbst 2014.

