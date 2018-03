Österreich bereits heute Hochsteuerland für Autofahrer

Forum Mobilität.Freiheit.Umwelt (MFU): Kfz-Steuerbelastung in Deutschland um bis zu 85 Prozent niedriger

Wien (OTS) - Nachdem immer mehr Details durchsickern, wie die heimischen Autofahrer wieder zur Kasse gebeten werden sollen, obwohl sie bereits als Melkkühe der Nation gelten, lohnt sich ein Blick ins nördliche Nachbarland. Puncto Steuern spart sich jeder Autobesitzer -verglichen mit Österreich - in Deutschland bis zu 85 Prozent an Kfz-Steuer im Jahr. So bezahlt man beispielsweise für einen VW Passat (90 KW) in Österreich 479 Euro pro Jahr motorbezogene Versicherungssteuer, in Deutschland sind es lediglich 72 Euro. Das ergibt eine Preisdifferenz von 85 Prozent!

Felix Clary, Sprecher der Automobilimporteure und Initiator des MFU: "Vergleiche puncto Steuerbelastungen mit Deutschland machen deutlich, dass wir bereits an der obersten Grenze beim Steueraufkommen angelangt sind. Deshalb sind die neuen Pläne der Bundesregierung entschieden zurückzuweisen. Schließlich führen höhere Steuern beim Autokauf zu Kaufrückgängen und verhindern damit eine Strukturveränderung des vorhandenen Fahrzeugbestandes zu emissionsärmeren Fahrzeugen."

Burkhard W.R. Ernst, Bundesgremialobmann des Fahrzeughandels und neben Clary ebenfalls Sprecher des MFU ist enttäuscht über die geplante Anhebung der Steuern: " In Deutschland gibt es weder eine Zulassungssteuer, noch eine Autobahnmaut und vor allem ist die Kfz-Steuer deutlich günstiger als bei uns. Eine Erhöhung der Steuern bei uns ist für den Steuerzahler nicht mehr zumutbar."

Über das Forum Mobilität.Freiheit.Umwelt (MFU)

Das Forum Mobilität.Freiheit.Umwelt (MFU) ist ein Zusammenschluss von Interessenvertretungen aus dem automotiven Sektor. Aufgabe und Ziel ist es, die Verkehrspolitik aktiv mitzugestalten. Dazu zählen die Stärkung der multimodalen Fortbewegung und die Sicherstellung einer nachhaltigen gesellschaftspolitischen Akzeptanz für individuelle Mobilität sowie eines entsprechenden Umfeldes und einer positiven gesellschaftspolitischen Einstellung zum Thema "Automobil".

Zusätzlich muss der für Österreich so wichtige Wirtschaftsfaktor "rund ums Automobil" stärker ins öffentliche Bewusstsein getragen werden: Der automotive Sektor in Österreich umfasst 450.000 Personen, die direkt oder indirekt in der Automobilwirtschaft beschäftigt sind. Somit hängt jeder 9. Arbeitsplatz vom Automobil ab. Die Exportquote der österreichischen Fahrzeugindustrie liegt bei rund 90 Prozent. Die Umsatzerlöse aus Produktion, Handel und Reparatur betragen 43 Milliarden Euro.

