Junge Sporttalente unterstützen die Sporthilfe am Weihnachtsmarkt

Wien (OTS) - Noch bis 23. Dezember können Österreichs Sportfans am Sporthilfe-Weihnachtsmarkt nicht nur einzigartige Weihnachtsgeschenke finden, sondern damit gleichzeitig österreichische Nachwuchs- und Spitzensportler unterstützen. Junge schon international erfolgreiche Sportler - Dominik Siedlaczek (Leichtathletik), Tanja Frank (Segeln), Lisa Pasteiner (Mountainbike) und Judoka Marcel Ott - besuchten den Weihnachtsmarkt und waren beeindruckt.

Mag. Rita Davidson, stv. Geschäftsführerin der Sporthilfe, freut sich: "Der Erlös unseres Weihnachtsmarktes kommt eins zu eins österreichischen Nachwuchs- und Spitzensportlern mit und ohne Behinderung zugute. Schön, dass sich junge Sportler für andere Sportler einsetzen."

Angeboten werden gebrauchte und neuwertige - teilweise signierte -Produkte vieler Sporthilfe-Athleten, aber auch neuwertige Sport- bzw. Weihnachtsprodukte der Sporthilfe-Partner sowie Sporthilfe-Unikate wie Armbänder, Jubiläumsbücher, Super10Kampf-Requisiten. Absolutes Highlight ist sicherlich das von David Alaba signierte Acryl-Bild (Künstlerin: Martina Strobl) der Trophäe zum Sportler des Jahres.

Weihnachtsgeschenke für Kinder kann man derzeit auch in der Volksbank kaufen: der Spiele-Experte Spielwaren Heinz ist vor Ort und sorgt mit seiner Carrera-Bahn für jede Menge Action! Produkte von namhaften Herstellern wie Lego und Playmobil sind mit im Gepäck.

Öffnungszeiten des Pop-Up Stores in der Volksbank-Filiale Operngasse 8, 1010 Wien:

Mo. - Mi. und Fr. - Sa. 10:00-12:30 und 13:30-18:00 Uhr,

Do. 10.00-12.30 Uhr und 13:30-17:30 Uhr.

Volksbank Galaxy Tigers holen Titel in der Judo-Bundesliga

Beim Mannschaftsstaatsmeisterschaft Finale Ende November erkämpften sich die Volksbank Galaxy Tigers vor rund 1000 Besuchern in Ottensheim den Sieg. Somit jubelten sie über den zweiten Sieg nach 2011.

Im Finale standen sie den Hausherren vom UJZ Mühlviertel gegenüber. Mit einem Stand von 4:3 ging es in die Pause. Im Anschluss sorgte Marcel Ott für das 7:4 und der Sieg war greifbar nahe, dennoch blieb es spannend. Beim Stand von 7:6 sorgte Gabor Geier für die Sensation, denn er besiegte den Junioreneuropameister mit Ippon und stellte mit 8:6 den Endstand fest. Ein starker Auftritt des Volksbank Teams.

Weitere Informationen unter: www.sandokan.at

