Belakowitsch-Jenewein: Österreich stürzt im Euro Health Consumer Index auf Platz 12 ab

Unter FPÖ-Gesundheitsstaatssekretär Waneck noch Nummer 1

Wien (OTS) - "Österreich ist im jährlich erhobenen Euro Health Consumer Index (EHCI) bei dem die Gesundheitsversorgung aller europäischen Länder miteinander verglichen wird auf Platz 12 abgestürzt", so die freiheitliche Gesundheitssprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein. "Dieser Absturz spiegelt das Versagen der SPÖ-dominierten Gesundheitspolitik drastisch wider. War doch Österreich in der Amtszeit von FPÖ-Gesundheits-Staatssekretär Univ.-Prof. Dr. Reinhart Waneck noch auf den Plätzen 1 bis 3 zu finden", so Belakowitsch-Jenewein.

Seitdem habe sich das Österreichische Gesundheitssystem zunehmend verschlechtert, was sich aktuell mit dem beschämenden Platz 12 im EHCI-Ranking manifestiert, machte Belakowitsch-Jenewein in erster Linie SPÖ-Gesundheitsminister Stöger für den Absturz verantwortlich.

So stehe im Bericht zur Studie, dass "Österreich durch die Einführung neuer Indikatoren wie der eHealth ...nicht mehr wirklich mithalten könne". Weiters werde kritisiert, dass in Österreich die neuen Indikatoren zur Vorsorge dem Land nicht zugute kämen. So sei es laut Bericht offensichtlich, dass die Rauchprävention resoluter werden müsse, und auch die Kontrolle von Impfungen, Zuckerkonsum und Diabetes verbessert werden müssten, zitierte Belakowitsch-Jenewein.

Insgesamt gesehen zeige der Report eine wachsende Kluft zwischen den Gesundheitssystemen der finanziell starken Wohlstandsländer Europas und der weniger wohlhabenden und von der Krise geprägten Länder auf, zeigte sich Belakowitsch-Jenewein besorgt über die Bestrebungen der Europafanatiker die Gesundheitsversorgung europaweit zu vereinheitlichen. "Das wäre trotz des schlechten Abschneiden Österreichs noch immer eine dramatische Verschlechterung der Patientenversorgung", warnte Belakowitsch-Jenewein.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at