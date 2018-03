FPÖ-Mölzer: EU-Regeln für Bankenrettung sind auf halbem Weg stecken geblieben

Verlustbeteiligung von Aktionären und Gläubigern ist zu begrüßen - Aber es fehlt weiter Trennung von traditionellem Bankgeschäft und Investmentbanking

Wien (OTS) - Die neuen EU-Regeln für die Rettung angeschlagener Banken seien auf halbem Wege steckengeblieben, sagte der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer, zu der nun erzielten Einigung. "Wenn künftig verstärkt die Aktionäre und Gläubiger angeschlagener Banken zur Rettung herangezogen werden sollen, dann ist das ein Schritt in die Richtung. Allerdings ist die Grenze von acht Prozent, für die sie die Verluste tragen sollen, zu gering bemessen", hielt Mölzer fest.

Problematisch sei, so der freiheitliche EU-Mandatar, dass es weiterhin keine Trennung zwischen traditionellem Bankgeschäft und dem riskanten und hochspekulativem Investmentbanking gäbe. "Dabei ist sind es oft gerade die Verluste des sogenannten Investbankings, die an sich wirtschaftlich gesunde Finanzinstitute in den Abgrund reißen. Hier besteht weiterhin Änderungsbedarf", betonte Mölzer.

Anscheinend bestehe in der Europäischen Union weiterhin kein Interesse, gegen das Spekulantentum vorzugehen, kritisierte der freiheitliche Europaabgeordnete. "Und das, obwohl die Spekulanten mit ihren irrwitzigen Transaktionen maßgeblich am Ausbruch der internationalen Finanzkrise beteiligt waren, welche die Steuerzahler in Europa etliche Milliarden Euro gekostet hat", schloss Mölzer.

