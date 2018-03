FPÖ-TV: 96,3 Prozent für HC Strache

Für ein freies Europa - Unternehmer als Abgeordnete - Nikolausfeier im Wiener Rathaus

Wien (OTS) - Der 31. ordentliche Bundesparteitag der FPÖ am vergangenen Samstag in Graz hat HC Strache als Obmann eindrucksvoll bestätigt. Strache führte die FPÖ heuer trotz wachsender Konkurrenz im Parteienspektrum zu einem triumphalen Erfolg bei der Nationalratswahl. Die Delegierten dankten es ihm mit einem Spitzenergebnis bei der Wahl: 96,3 Prozent der Stimmen entfielen auf ihn. FPÖ-TV lässt im neuen Magazin den Parteitag Revue passieren.

In seiner Rede am Parteitag ging Strache auf die künftigen Herausforderungen ein, allen voran auf die Wahl zum Europäischen Parlament am 25. Mai 2014. Scharfe Kritik übte er in diesem Zusammenhang am sozialdemokratischen Präsident des Europäischen Parlamentes, Martin Schulz. Dieser erklärte Europa für einen "Einwanderungskontinent", auch für Zuwanderer aus Afrika. Wie hingegen die FPÖ sich ein gemeinsames Europa wünscht und vorstellt, zeigt das neue FPÖ-TV-Magazin.

Der neue Klub der Freiheitlichen im Parlament zeichnet sich durch eine starke wirtschaftspolitische Flanke aus. Mit Axel Kassegger aus Graz und Thomas Schellenbacher aus Wien kommt jetzt Verstärkung dazu. FPÖ-TV hat die beiden Neo-Mandatare portraitiert.

Der Nikolaus gehört zum festen Bestandteil des österreichischen Brauchtums. Aus Rücksicht auf muslimische Kinder verschwindet er jedoch zunehmend aus dem öffentlichen Raum. Umso wertvoller sind daher traditionelle Nikolausfeiern wie jene der FPÖ am 6. Dezember im Wiener Rathaus.

Das FPÖ-TV-Magazin erscheint immer am Donnerstag pünktlich um 11 Uhr auf http://www.fpoe-tv.at und im YouTube-Kanal

http://www.youtube.com/fpoetvonline.

