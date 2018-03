Weidenholzer: Starkes Signal seitens des EuGH - Vorratsdatenspeicherung nicht grundrechtskonform!

EU-Parlaments-Chefverhandler will grundlegende Reform: "Zurück an den Start!"

Wien (OTS/SK) - Durch die gerade verkündeten Schlussanträge des EuGH fühlt sich der SPÖ-Europaabgeordnete Josef Weidenholzer in seiner Kritik bestätigt. "Die Entscheidung hat für die Menschen in Europa eine grundsätzliche Bedeutung und zeigt auf, wie fehlgeleitet die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung ist", so Weidenholzer, der im November vom Europäischen Parlament als Parlamentsberichterstatter zur Vorratsdatenspeicherung ernannt wurde. "Die Vorratsdatenspeicherung in der jetzigen Form ist unverhältnismäßig und nicht mit den Grundrechten der Europäischen Union vereinbar. Die anlasslose Massenspeicherung ist zudem ineffizient und trägt keinesfalls zur Aufklärung und Verbrechensbekämpfung bei." Die Europäische Kommission soll die Fehler korrigieren und umgehend im Sinne aller Bürgerinnen und Bürger eine Revision der Richtlinie vorlegen", fordert Weidenholzer. ****

Als Berichterstatter des Europäischen Parlaments setzt sich Josef Weidenholzer für eine grundlegende Änderung der Richtlinie 2006/24/EG ein. "Die Kommission solle nicht Mitgliedsstaaten verpflichten, die Vorratsdatenspeicherung einzuführen, sondern ihnen klare Grenzen vorgeben, was erlaubt ist und was nicht." Vorstellen kann sich der Berichterstatter zum Beispiel die Einführung einer Maximalspeicherfrist von sechs Monaten sowie eine klare Zweckbegrenzung, damit sichergestellt ist, dass die Daten ausschließlich zum Zwecke der Strafverfolgung unter Richtervorbehalt eingesetzt werden. "EU-Innenkommissarin Malmström soll sich erinnern, wie sie in ihrer Zeit als EU-Abgeordnete gegen die Vorratsdatenspeicherung gestimmt hat und die Fehler endlich korrigieren. Für die Vorratsdatenspeicherung heißt es nun, zurück an den Start."

Der EuGH folgt gewöhnlich den Schlussanträgen des Generalanwalts, das Urteil ist für Jänner 2014 vorgesehen. (Schluss) sc/mp

