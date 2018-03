ORF III am Freitag: Stofftiere und Palmenbäume in zwei Spielfilmen von Xaver Schwarzenberger

Außerdem: Auftakt zum ORF-III-Heinz-Conrads-Schwerpunkt mit dem Volksstück "Das Spiel vom lieben Augustin"

Wien (OTS) - Gleich zweimal führt Xaver Schwarzenberger morgen, am Freitag, dem 13. Dezember 2013, in ORF III Regie: In seinem Historiendrama "Margarete Steiff" über das bewegende Schicksal der Teddy-Erfinderin verkörpert um 20.15 Uhr Heike Makatsch die Titelrolle. In der anschließenden Weihnachtskomödie "O Palmenbaum" um 21.50 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit den Publikumslieblingen Erwin Steinhauer, Mona Seefried, Martina Gedeck, Gregor Bloéb, Inge Konradi und Johanna von Koczian, die ihr einst desaströses Weihnachtsfest aus der Vorgängerkomödie "Single Bells" nun in Mauritius fortsetzen. ORF 2 bringt ein Dakapo beider Kultfilme: "Single Bells" am Sonntag, dem 22. Dezember, um 22.00 Uhr "O Palmenbaum" am Montag, dem 23. Dezember, um 22.25 Uhr. Im Anschluss an die Schwarzenberger-Filme "Margarete Steiff" und "O Palmenbaum" zeigt ORF III im Rahmen des umfassenden ORF-Programmschwerpunkts zum 100. Geburtstag von Heinz Conrads am Freitag, dem 13. Dezember, um 23.20 Uhr den Fernsehfilm "Das Spiel vom lieben Augustin" aus dem Jahr 1960.

Die Sendungen im Detail:

"Der österreichische Film: Margarete Steiff" (20.15 Uhr)

Passend zur Weihnachtszeit und den vorweihnachtlichen Geschenkekäufen präsentiert ORF III den Spielfilm "Margarete Steiff" über das Leben der Erfinderin der Stofftiere mit dem berühmten Knopf im Ohr. Unter der Regie von Xaver Schwarzenberger spielt Heike Makatsch die willensstarke Frau, die sich gegen die eigene Krankheit - sie leidet unter Kinderlähmung - Widerstände, Enttäuschungen und Armut durchsetzt und schließlich Stofftiere, u. a. den Teddybären, erfindet, die um die ganze Welt gehen. An der Seite von Heike Makatsch spielen u. a. Hary Prinz, Felix Eitner, Suzanne von Borsody, Herbert Knaup, Bernadette Heerwagen und Harald Krassnitzer.

"Der österreichische Film: O Palmenbaum" (21.50 Uhr)

In der Fortsetzung der kultigen ORF-Komödie "Single Bells" - Xaver Schwarzenbergers satirische Inszenierung eines skurrilen Weihnachtsfestes - mangelt es ebenfalls nicht an bissigen und turbulenten Einlagen, nur der Schauplatz ist diesmal ein sehr exotischer: Ein Jahr nach dem desaströsen Weihnachtsfest im Schoße der Familie beschließt Filmpaar Kati (Martina Gedeck) und Jonas (Gregor Bloéb), diesmal das Christfest fern der Familie im Süden -auf Mauritius - zu feiern. Außerdem gibt es einen weiteren besonderen Anlass für diese Reise, bei der sie auch Katis Schwester Luiserl (Mona Seefried) und Schwager Joe (Erwin Steinhauer) begleiten werden. Doch niemand hat mit dem Familiensinn der beiden eigenwilligen Großmütter - Omama und Lilibet (Inge Konradi und Johanna von Koczian) - gerechnet.

Theater und Fernsehlegenden: "Das Spiel vom lieben Augustin" (23.20 Uhr)

Als Teil des ORF-Programmschwerpunkts zum 100. Geburtstag von Heinz Conrads bringt ORF III das Wiener Volksstück "Das Spiel vom lieben Augustin", eine szenische Ballade, in der Conrads als Sackpfeifer Augustin zwischen wehmütiger Affäre mit der schönen Luzi (Maria Emo) und schrecklicher Seuche im lebensfrohen Wien des Jahres 1680 seinen Weg geht. In weiteren Rollen spielen in diesem Fernsehfilm aus dem Jahr 1960 u. a. Leopold Esterle, Carl Bosse, Franz Böheim, Marianne Gerzner, Lotte Lang, Florl Leitner, Guido Wieland und Kurt Sowinetz. Regie führte Hermann Lanske.

