1.000 begeisterte Kinder in der Wiener Hofburg - "Energy for Life"-Weihnachtsball voller Erfolg für Kinder und VIPs

Wien (OTS) - Der Nachmittag des 11. Dezember stand in der Wiener Hofburg ganz im Zeichen der guten Sache - 1.000 Kinder aus bedürftigen Einrichtungen wurden zum IV. Weihnachtsball für Kinder geladen. Zahlreiche Promis feierten mit.

"Eine besondere Weihnachtsgeschichte" war der Titel des Showprogramms, das ein Garant für pure Unterhaltung für Jung und Alt war. Darbietungen von Kindergruppen wie dem Kinderchor der Wiener Staatsoper, der Ballettschule Moza Wiener Hofballett, des BigsMile Kids & Teens Dance Clubs, der Tanzgruppe Bellarina Dance Performance, Ich bin OK, den Magic Acrobatics sowie Kinderlieder von Bertram Mayer oder ein sensationeller Auftritt von Musicalstar Ana Milva Gomes waren Teil dieses gelungenen Nachmittags, der Kinder mit oder ohne besondere Bedürfnisse in Staunen versetzte. Kinder aus folgenden Einrichtungen waren anwesend: z.B. Young Caritas, SOS Kinderdorf, Hemayat, Waldschule, Samariter, Caritas, HPZ Hinterbrühl, Interface, Clara Fey usw.

Franz Beckenbauer bringt besonderes Geschenk

Ein besonderes Highlight stellte der Auftritt von Ehrengast Franz Beckenbauer dar, der im Namen des Vereins "Energy for Life-Social Foundation" einen Gutschein für ein mit Erdgas betriebenes Auto an Hans Zuba - den Internatsdirektor der Waldschule Wiener Neustadt -überreichte. "Mit diesem Erdgas betriebenen Auto schonen wir ab sofort bei unseren vielen Fahrten nicht nur die Umwelt, sondern erleichtern durch den großen Stauraum auch sehr den Transport von Rollstühlen. Im Namen all unserer SchülerInnen, Eltern und MitarbeiterInnen möchte ich mich bei "Energy for Life" sowie bei allen Spendern und Herrn Beckenbauer für dieses großartige Weihnachtsgeschenk vielmals bedanken", freut sich Hans Zuba.

Zahlreiche heimische VIPs feierten in der Hofburg

Charmant und liebevoll führte Arabella Kiesbauer durch diesen vorweihnachtlichen Nachmittag in einer der schönsten Räumlichkeiten Wiens. Unterstützt wurde sie teilweise von Kiddy Contest-Reporterin India Callender, die auch ihr gesangliches Talent unter Beweis stellte. Star-Choreograph und Creative Director Alamande Belfor zeichnete für die gesamte künstlerische Organisation der Veranstaltung verantwortlich.

Mit den vielen Kindern gemeinsam gefeiert und im Anschluss des Festes Geschenke überreicht haben: Stefano Bernadin, Nadine Brandl, Timna Brauer, James Cottriall, Amina Dagi, Christian Deutsch, Alfons Haider, Maya Hakvoort, Brigitte Just, Alex List, Diana Lueger, Stefan Maierhofer, Johnny Palmer, Anja Richter, Oliver Stamm, Sonja Wehsely, Tanja Wehsely, Cathy Zimmermann und Die Jungen Zillertaler.

"Am wichtigsten ist mir, die strahlenden Kinderaugen zu sehen und die Begeisterung über die vielen Auftritte unserer fantastischen Künstler. Im Namen des gesamten Teams danke ich allen Gästen und besonders allen Mitwirkenden - auf oder hinter der Bühne. Wenn wir einen Nachmittag lang Kinderherzen berühren, ist unser Ziel erreicht", sagt Alexander Betanishvili, Vereinsobmann von "Energy for Life". Hinter Energy for Life-Social Foundation steht eine karitative Organisation, die es sich von Anfang an (seit 2006) zur Aufgabe gemacht hat, sich um die Integration gesellschaftlich benachteiligter junger Menschen - u.a. auch mit besonderen Bedürfnissen - zu kümmern.

Förderer und Partner von "Energy for Life"

Neben den Hauptförderern Gazprom Export und Gazprom Austria stecken hinter den sozial orientierten Projekte von "Energy for Life" auch Partner wie OMV, Blaguss, Vienna Insurance Group, VC Media, LESCHANZ Ges.m.b.H. Wiener Schokoladen Manufaktur, Bäckerei & Konditorei Temizkan, SONY Austria, Pappas Gruppe, ART for ART, Do & Co, Höllinger, Coca-Cola Hellenic, Telekom Austria, Zaruba und viele andere, die das ganze Jahr über unterstützen. Ein besonderer Dank gilt natürlich auch der Wiener Hofburg.

