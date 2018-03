FPÖ-Bösch: ÖVP-Vorarlberg versagt bei Koalitionsverhandlungen

Erwartungen an die Volkspartei konnten bisher erfüllt werden

Wien (OTS) - Der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Dr. Reinhard E. Bösch kritisierte die Rolle der VP-Vorarlberg bei den Koalitionsverhandlungen heute scharf und fordert von ihr in der Endphase erhöhtes Engagement zum Wohle des Landes Vorarlberg.

"Es scheint sich bei den aktuellen Koalitionsverhandlungen zwischen den Sozialdemokraten und der Volkspartei herauszustellen, dass alle tönenden Ankündigungen der ÖVP-Vorarlberg nicht zur Durchsetzung kommen und deshalb die vergossenen Krokodilstränen darüber sehr unglaubwürdig sind.", so Bösch.

"Die Ankündigung, sich an einer Lösung der Bildungsfrage zu beteiligen, die Familienbeihilfe zu erhöhen, eine Pensionsreform in Angriff zu nehmen und bei einer Staatsreform wenigstens die Reform des Bundesrates voranzutreiben sind alle unerfüllt geblieben. Bezüglich der Reform des Bundesrates fordern wir Freiheitliche bereits seit langem eine zweckmäßige Umgestaltung: Dem Bundesrat sollten gewählte Landtagsabgeordnete ebenso angehören wie die Landeshauptleute und die Landtagspräsidenten. Der Bundesrat sollte in allen Angelegenheiten, die Bundesländer betreffend entscheiden können und ein absolutes Veto besitzen. Im Konfliktfalle mit dem Nationalrat wäre ein Vermittlungsausschuss einzusetzen.", erläutert Bösch.

"Bezüglich der Familienpolitik fordern wir Freiheitliche die konsequente Unterstützung der Familie als Keimzelle des Staates. Wir Freiheitliche sind permanent bestrebt, die Rahmenbedingungen für unsere Familien im Land zu verbessern, und ich erwarte mir dasselbe endlich auch von den Verantwortlichen auf Bundesebene. Wenn sich aktuell einzelne ÖVP-Mandatare über die derzeitigen Koalitionsverhandlungen frustriert zeigen, so ist das kein Vergleich mit der Frustration, die mittlerweile unsere Familien gegenüber dem Verhalten von Rot und Schwarz auf Bundesebene empfinden.", kritisiert Bösch.

"Wenn eine glaubwürdige Pensionsreform umgesetzt werden soll, gilt es zuerst, sämtliche Privilegien zu beseitigen. Vor allem die ungerechtfertigten und unerträglichen Privilegien von Funktionären in staatsnahen Betrieben und Alt-Politikern, die teilweise Pensionsansprüche von weit über 10.000 Euro haben, sind abzuschaffen, um einen ersten Schritt hin zu einem gerechten und zukunftsfähigen Pensionssystem zu machen und das Vertrauen in die Politik zu stärken.", so Bösch weiter.

"Abschließend fordert Bösch die ÖVP-Vorarlberg auf, sich in der Zielgerade der Regierungsverhandlungen vehementer als bisher einzubringen, um im Sinne der Bevölkerung wenigstens die wichtigsten Anliegen durchzusetzen.", so Bösch abschließend.

