ÖAMTC sieht bei Ladungssicherung auch Kfz-Hersteller in der Pflicht, Teil 2 (+ Foto)

Serienausstattung mit Sicherungszubehör gefordert

Wien (OTS) - ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl sieht nach dem ÖAMTC-Crashtest zur Ladungssicherung auch die Fahrzeughersteller in der Pflicht. "Natürlich obliegt es letztlich dem Fahrer, die Ladung richtig zu sichern. Dennoch sollte ausreichendes und gut gekennzeichnetes Sicherungszubehör bei jedem Fahrzeug zur Serienausstattung gehören", stellt Kerbl klar. "Trennnetze, Verzurrösen und Laderaumabdeckung sollten in allen Autos vorhanden sein." Zusätzlich fordert der Club-Experte Unterbringungsmöglichkeiten für lose Gegenstände und die Aufnahme der Ladungssicherung in die Kfz-Betriebsanleitungen.

ÖAMTC-Tipps zur Ladungssicherung

"Um ein Gefühl zu bekommen, ab wann ein Gegenstand im Fahrzeug gesichert werden muss, kann man sich beim Beladen vorstellen, die Gegenstände wären 50-mal so schwer", rät Kerbl und fasst die wichtigsten weiteren Tipps zusammen:

* Gegenstände sollten nie frei auf der Ladefläche stehen, sondern immer an festen Flächen wie der Rücksitzbank anstehen. Schwere Gegenstände möglichst weit unten, wenn geht im Fußraum, lagern.

* Zurrösen und Spanngurte verwenden: Wer Spanngurte immer im Auto mitführt, ist auch für spontane Einkäufe gerüstet. Oft lässt sich aber auch der Fahrzeuggurt verwenden, um die Ladung zu sichern.

* Lose Teile abdecken: Taschen oder Einkaufskörbe, die lose Teile enthalten, sollten verschlossen oder zugedeckt werden. Bei Kombis oder Fahrzeugen mit Fließheck sorgen Sicherheitsnetze und Trenngitter für zusätzliche Sicherheit.

* Für den Transport von sperrigen Gegenständen wie Ski empfiehlt der ÖAMTC-Experte die Verwendung von Dachbox oder Dachträger.

