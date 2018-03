Vorschau auf Wiener Gemeinderat am Freitag

Aktuelle Stunde zur "Hochschulstadt Wien", Dringlicher Antrag der FPÖ

Wien (OTS) - Morgen Freitag, dem 13. Dezember, findet in der aktuellen Legislaturperiode die 47. Sitzung des Wiener Gemeinderates statt. Begonnen wird um 9.00 Uhr mit der Fragestunde, unter anderem mit Fragen zu der Neugestaltung des Schwedenplatzes, einem Wohnhaus an der Brigittenauer Lände, nationalen und internationalen Hotelinvestments in Wien sowie einer Inanspruchnahme des Wiener Sozialsystems durch nicht erwerbstätige EU-BürgerInnen.

Das Thema der anschließenden Aktuellen Stunde bringen diesmal die Grünen ein: "Hochschulstadt Wien: Studierende bringen Wien jährlich Milliarden - Region Wien profitiert". Schwerpunkt der Debatten werden der Tätigkeitsbericht des Rechnungshofes sowie Wahrnehmungsberichte des Rechnungshofes betreffend Zusammenarbeit von Bund und Ländern im Gesundheitswesen und Flüchtlingsbetreuung sein.

Ein Dringlicher Antrag wird von der FPÖ eingebracht, in dem unter anderem "der Erhalt traditioneller Bräuche und Gewohnheiten" sowie "christlicher und christlich geprägter Symbole" in Kindergärten und Schulen gefordert wird b. Dafür wird die normale Tagesordnung -sollte sie bis dahin nicht abgeschlossen sein - um 16.00 Uhr unterbrochen.

Die Rathauskorrespondenz wird über den Verlauf der Sitzung und die Redebeiträge wie gewohnt berichten. Die Sitzungen können zudem auch via Livestream im Internet unter www.wien.gv.at/gr-ltg-tv/wm.html verfolgt werden. (Schluss) tai

