Bures fordert gemeinsame Anstrengungen, um Eisenbahnkreuzungen sicherer zu machen

Wien (OTS/BMVIT) - "Der tragische Unfall in Aching auf einer Eisenbahnkreuzung der Mattigtalbahn erschüttert das ganz Land. Obwohl man solch furchtbare Unfälle nie zur Gänze vermeiden können wird, zeigt sich einmal mehr, wie wichtig es ist, das Gefahrenpotenzial an Bahnübergängen zu verringern", betont Verkehrsministerin Doris Bures. "Die neue Eisenbahnkreuzungsverordnung, die die Überprüfung jedes einzelnen Bahnübergangs festschreibt und klare und strenge Kriterien für die technische Absicherung vorsieht, muss in einer gemeinsamen Anstrengung von Bund, Ländern und Gemeinden zügig umgesetzt werden. Denn hier geht es um das Leben von Menschen und die Verhinderung von unermesslichem Leid", so Bures. Allein im Vorjahr kamen 15 Menschen bei Unfällen auf Bahnübergängen ums Leben. (Schluss)

