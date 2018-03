KONSUMENT: Neues Buch "Nachhaltig leben"

Praktische Tipps für den ethischen Konsum im Alltag

Wien (OTS/VKI) - Umfragen besagen, dass mehr als die Hälfte der österreichischen Verbraucherinnen und Verbraucher an nachhaltigem Konsum interessiert ist - allerdings setzen nur etwa zehn Prozent der Befragten dieses Anliegen auch in die Praxis um. Mit ein Grund: Das Fehlen von kompetenten Informationen und praktikablen Empfehlungen für den Alltag. Hier setzt das neue KONSUMENT-Buch "Nachhaltig leben" an. Diese Publikation bietet eine reichhaltige Sammlung an Tipps für einen verantwortungsvollen und bewussten Lebensstil und zeigt, was jeder Einzelne bzw. jede Einzelne tun kann, um zu einer sauberen Umwelt und fairen Arbeitsbedingungen beizutragen.

Natürliche und "faire" Lebensmittel

Gerade im Bereich der Ernährung und Nahrungsmittelproduktion ist vielen Konsumentinnen und Konsumenten Nachhaltigkeit wichtig. Doch wie unterscheidet man heimische von importierten Produkten? Auf welche der vielen Gütezeichen ist Verlass? Und was bedeutet "Bio" wirklich? Das neue KONSUMENT-Buch beantwortet häufig gestellte Fragen, räumt Unsicherheiten aus und erklärt, wie man durch bewussten Einkauf dazu beitragen kann, dass das Angebot nachhaltig und fair produzierter Lebensmittel weiter wächst.

Nachhaltigkeit im persönlichen Umfeld

Es beginnt beim Kauf umweltschonender Putzmittel und endet beim Umstieg auf Ökostrom - oft sind es viele kleine Schritte, die zusammen eine große Veränderung bewirken. Welche Möglichkeiten Verbraucher haben, in den eigenen vier Wänden und durch ihre eigenen Konsumentscheidungen Maßnahmen zu setzen, erklärt "Nachhaltig leben" praxisnah und im Detail. Angeführt werden dabei zahlreiche ökologische und sozialverträgliche Alternativen aus den Bereichen Energie, Reisen, Mode, Kosmetik, Spielzeug, Computer und Handy. Ein umfangreicher Serviceteil mit interessanten Links und Adressen vervollständigt das Angebot.

Reduce, repair, recycle

Das Verlangen nach immer neuen Konsumgütern bringt unseren Planeten aus dem Gleichgewicht. Die weltweiten Ressourcen -Rohstoffe, Wasser und Land - sind nicht unerschöpflich. Die Müll-Lawine nimmt immer bedrohlichere Ausmaße an. Doch das muss nicht so sein. Das KONSUMENT-Buch "Nachhaltig leben" analysiert die aktuelle Entwicklung und zeigt zahlreiche konkrete Handlungsmöglichkeiten auf. Die Devise: "Benutzen statt besitzen" und "Reparieren statt wegwerfen".

SERVICE: Susanne Wolf: "Nachhaltig leben", Verein für Konsumenteninformation (VKI), Wien 2013; Paperback, 160 Seiten, ISBN 978-3-99013-028-5; 14,90 Euro. Die Publikation ist im Buchhandel erhältlich und kann beim VKI telefonisch unter 01/588-774 sowie online unter www.konsument.at/nachhaltig-leben bestellt werden.

