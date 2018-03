FSG-GÖD Jugend - Schuh: Kaufkraft der Jungen öffentlich Bediensteter muss gestärkt werden.

Die "Jungen" im öffentlichen Dienst würde ein Gehaltsabschluss unter der Inflationsrate immens treffen und ist deshalb zurückzuweisen.

Wien (OTS/FSG) - "Gerade die "Jungen" mit kleinem Gehalt im öffentlichen Dienst trifft das Angebot des Dienstgebers und wird deshalb von der FSG-GÖD Jugend schärfstens zurückgewiesen. Unsere Kolleginnen und Kollegen stehen am Beginn ihres selbstständigen Lebensweges, wollen sich ihre Zukunft aufbauen und Familien gründen. Gerade in diesen Lebensphasen brauchen die Kolleginnen und Kollegen eine Kaufkraftstärkung und nicht wie das vorliegende Angebot eine Kaufkraftsenkung", so Michael Schuh, Vorsitzender der FSG-GÖD Jugend.++++

"Öffentlich Bedienstete leisten enormes und müssen dafür entsprechend entlohnt werden", so der Junggewerkschafter.

"Die FSG-GÖD Jugend unterstützt die geplanten Kampfmaßnahmen und setzt sich vehement für die Kollegenschaft ein, um 1. einen angemessen Gehaltsabschluss zu erreichen und 2. die Bundesregierung darauf zu drängen den "pauschalen Aufnahmestopp" zu beenden" , so Schuh abschließend.

