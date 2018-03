MaxyAll nimmt Betrieb auf

(PRN) - - Eine neue, vielversprechende Art des Fernunterrichts

Sao Paulo (ots/PRNewswire) - In einer voroperativen Phase führt MaxyAll (www.maxyall.com) ein mehr als innovatives Angebot ein: eine weltweit verfügbare Plattform für Fernunterricht, die anders ist, als alles derzeit zur Verfügung stehende. Laut Arsenio Pagliarini, dem weltweiten Präsidenten des Unternehmens, wird diese Kombination aus Technologie und Selbststudium einen ganz neuartigen Lernprozess ermöglichen.

Im Zuge des Booms des Fernunterrichts, der sich auch in dem neuen Google-Angebot (google.com/edu) in diesem Bereich bemerkbar macht, will MaxyAll eine Reihe an Anwendungen für iOS- (www.apple.com/br/ipad) und Android-Systeme (www.android.com) mit einer verbesserten Nutzererfahrung anbieten: einerseits für die Kunden, die die von ihnen ausgewählten Kurse online bezahlen können, als auch für die Händler, die Kurse anbieten und ihre Transaktionen kontrollieren können.

"MaxyAll wurde mit dem Ziel gegründet, die individuellen Fähigkeiten und den Erfolg des Einzelnen mittels einer weltweit zugänglichen Plattform für Unterricht, Technologie, Marketing und E-Commerce zu maximieren", erklärte Arsenio. Der CEO von MaxyAll war zuvor Präsident von Packard Bell Computers in Lateinamerika (www.packardbell.com) und Vice President von Buscape (www.buscape.com.br) und hat im Laufe seiner Tätigkeiten in Führungspositionen in den USA, Europa und dem Nahen Osten umfangreiche Erfahrungen in der Branche erworben.

"Es ist jetzt der richtige Moment, in einen der am schnellsten wachsenden Märkte der Welt, die Bildung, zu investieren, insbesondere in einer Zeit, in der Wissen zunehmend geschätzt wird", sagte Arsenio abschließend.

Die Markteinführung von MaxyAll ist für die kommenden Monate geplant, vorläufige Videos stehen jedoch bereits zur Verfügung:

Konzept: http://www.youtube.com/watch?v=6BWlqwwPEkc



Betrieb: http://www.youtube.com/watch?v=A4PEr5hGMZQ



marketing @ maxyall.com +55-15-9-8166-3100

Web site: http://www.maxyall.com/