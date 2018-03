"3 x Vera" im Bezirksmuseum Meidling endet Sonntag

Wien (OTS) - Eindrucksvolle Arbeiten dreier Künstlerinnen aus Tschechien, Russland und Österreich zeigt das Bezirksmuseum Meidling (12., Längenfeldgasse 13-15) seit Ende Oktober. Nun endet die Kunst-Ausstellung "3 x Vera": Nur mehr am Sonntag, 15. Dezember, können die anziehenden Werke von Vera Nohelova (Hustopece), Vera Atkarskaya (Moskau) und Verena Prandstätter (Wien) betrachtet werden. Von Grafiken, Bücher-Illustrationen und Collagen bis zum Design erstreckt sich der Schaffensbogen der drei Damen. Initiatorin der Schau ist die Wiener Kreative Silvia Konrad. Das ehrenamtlich agierende Bezirkshistoriker-Team (Leitung: Vladimira Bousska) kooperiert bei dem Projekt mit dem Stadtmuseum und der Galerie Hustopece. Das Museum ist am Sonntag zwischen 9.30 und 11.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos. Nähere Informationen zur Kunst-Schau "3 x Vera" erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 817 65 98 (mit Anrufbeantworter) und via E-Mail:

bm1120@bezirksmuseum.at.

