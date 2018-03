"Fröhlich im Advent" im Donaustädter Bezirksmuseum

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Donaustadt (22., Am Kagraner Platz 53/54) regiert am Sonntag, 15. Dezember, der Frohsinn. Zwei Schauspieler, Sänger und Vortragskünstler gestalten ein buntes vorweihnachtliches Programm mit dem Titel "Fröhlich im Advent": Gerda Kamna und Walter Corti unterhalten das Publikum mit amüsanten "G'schichterln" und Gedichten. Traditionelle und neuere Adventlieder und Weihnachtsweisen aus aller Welt runden den schönen Advent-Nachmittag ab. Das altbewährte Duo wird von Inge Lewisch auf dem Akkordeon begleitet. Mit einem herzlichen Lächeln erklären die Akteure: "Wir nehmen den viel gebrauchten Wunsch ernst: Fröhliche Weihnachten!". Beginn der kurzweiligen Veranstaltung in den schmucken Museumsräumlichkeiten im "Alten Feuerwehrhaus" ist um 14.30 Uhr. Museumsleiter Helmut Just hat eine Bitte an das Publikum: "Das Mitsingen ist erwünscht". Der Zutritt ist frei. Die ehrenamtlich werkenden Bezirkshistoriker nehmen gerne Spenden an. Mehr Informationen: Telefon 203 21 26 (zeitweilig Anrufbeantworter), E-Mail bm1220 @ bezirksmuseum.at.

www.bezirksmuseum.at

