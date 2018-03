EANS-News: Zahlreiche C-QUADRAT ARTS Fonds auf oder nahe historischen Höchstständen

Marketing

.) Markante Wertzuwächse im Jahr 2013

.) Flexible Dachfonds nutzen klaren Trend bei Aktien aus Industrieländern .) Total Return Flexible mit 11 Prozent plus in diesem Jahr

.) Fondsmanager Leo Willert: "Aktientrend derzeit weiter intakt"

Im Jahr 2013 haben die meisten Aktienmärkte der Industrieländer bisher deutlich zugelegt, während die Emerging Markets zum Teil signifikante Einbußen erlitten. Profitieren konnten Fondsanleger von dieser Entwicklung allerdings nur mit Investitionen in die passende Assetklasse, zum Beispiel durch flexible Produkte. So hat das vollautomatische Handelssystem von ARTS Asset Management, einem Unternehmen der C-QUADRAT Gruppe, den klaren Aktientrend in den Industrieländern bestens genutzt. Vor diesem Hintergrund haben fast alle von C-QUADRAT und ARTS nach einem Total-Return-Ansatz gemanagten Fonds im bisherigen Jahresverlauf deutliche Wertzuwächse erzielt und liegen aktuell auf oder nahe ihren historischen Höchstständen.

Dass ein Dachfonds wie der C-QUADRAT ARTS Best Momentum, der nur in Aktienfonds investiert, im aktuellen Umfeld mit einer Performance von 11,1 Prozent im bisherigen Jahresverlauf deutlich zulegt hat (86,65 Prozent bzw. 7,17 p.a. über die letzten 9 Jahre per 9.12.2013), verwundert eventuell weniger. Doch haben auch die flexiblen, nach dem Total-Return-Prinzip gemanagten Dachfonds, deren Aktienquote je nach Marktphase bis auf 0 Prozent reduziert werden kann, im Jahr 2013 überzeugt. So hat zum Beispiel der C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (Aktienfondsquote zwischen 0 und 100 Prozent) einen Wertzuwachs von bisher 10,6 Prozent in diesem Jahr und 10,3 Prozent auf 12-Monatssicht erzielt (seit Auflage am 13.12.2010 erwirtschaftete er 0,28 Prozent p.a. bzw. gesamt 0,83 Prozent; jeweils per 9.12.2013). Aufgrund des klaren Trends an den Aktienmärkten der Industrieländer war dieser flexible Fonds, der auch in Anleihefonds und am Geldmarkt anlegen kann, in den vergangenen Monaten nahezu vollständig an den prosperierenden Aktienmärkten engagiert.

Die Total-Return-Fonds von C-QUADRAT und ARTS beruhen auf dem von Fondsmanager Leo Willert, Geschäftsführer und Head of Trading von ARTS Asset Management, entwickelten technischen Handelssystem. Die Aktienquote variiert dabei je nach Stärke des Trends und wird wöchentlich angepasst. Hinzu kommen strikte Stop-Loss-Limits, die dafür sorgen, dass das Risiko begrenzt bleibt. Das einfache Prinzip des erfolgreichen, aber komplexen Handelsmodells lautet daher:

"Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen."

Zur Situation am Aktienmarkt erläutert Leo Willert: "Im Moment ist der Aktientrend in den Industrieländern intakt und wir sind nahezu vollständig, gemäß der Anlagegrenzen des jeweiligen Fonds, in Aktien investiert. Der Vorteil an unserem System: Sobald es zu einer Trendwende kommt, wird es reagieren und die Aktienquote reduzieren."

Thomas Rieß, C-QUADRAT Gründungs- und Vorstandsmitglied: "Etliche Anleger trauen dem Aktienmarkt nach dem deutlichen Anstieg der vergangenen Monate nicht, würden aber gerne dabei sein, falls sich der Trend zur Aktie fortsetzt. Für solche Anleger stellt ein flexibles Produkt wie der C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible ein ideales Investment dar."

Folgende von C-QUADRAT und ARTS gemanagten Produkte befinden sich auf oder nahe ihrem Allzeithoch:

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible

C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced

C-QUADRAT ARTS Best Momentum

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

C-QUADRAT ARTS Total Return Garant

C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge (§ 14 EStG)

DWS Concept ARTS Dynamic

DWS Concept ARTS Balanced

DWS Concept ARTS Conservative

C-QUADRAT ist ein Asset Manager, spezialisiert auf quantitative und diskretionäre Absolute- und Total Return-Strategien. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und notiert seit 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und seit Mai 2008 an der Wiener Wertpapierbörse. C-QUADRAT hat sich mit der Analyse von Investmentfonds und als innovativer Asset Manager einen Namen gemacht. Sowohl institutionelle Kunden als auch Privatanleger vertrauen auf das Know-how von C-QUADRAT. Mit Büros in Wien, London, Frankfurt und Genf sowie Vertriebsaktivitäten in 17 Ländern ist C-QUADRAT europaweit aktiv.

ARTS Asset Management GmbH ist ein österreichisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Wien, das sich auf die Entwicklung technischer, quantitativer Handelssysteme spezialisiert hat. Komplexe mathematische Regelwerke bilden die Grundlage für ein aktives Fondsmanagement, bei dem alle Anlageentscheidungen unabhängig von menschlichen Emotionen getroffen werden. Basis für den erfolgreichen Einsatz vollautomatisierter Handelssysteme bildet eine eigens entwickelte, sorgfältig gepflegte und mehrmals täglich aktualisierte Datenbank, die diverse Daten zu ca. 10.000 Investmentfonds weltweit umfasst. Mit dieser Datenbank werden pro Monat mehr als 3,5 Millionen Datensätze verarbeitet. ARTS ist für das Management zahlreicher Investmentfonds im In- und Ausland verantwortlich und hat für hervorragende Managementleistungen und Anlageergebnisse bereits vielfache Auszeichnungen erhalten. Gegenwärtig werden mit dem ARTS-Handelssystem ca. 2 Mrd. Euro Assets verwaltet.

Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die jeweils gültigen Verkaufsprospekte, der Jahresbericht und falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Die Kundeninformationsdokumente ("KID", "KIID") und die veröffentlichten Verkaufsprospekte (inklusive Fondsbestimmungen) für die genannten Fonds in ihrer aktuellen Fassung stehen dem Interessenten auf Deutsch bei der C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Stubenring 2, A-1010 Wien, kostenlos zur Verfügung. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu und garantieren keine gleiche oder ähnliche Performance für die Zukunft. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Performanceergebnisse nicht berücksichtigt. Die Performance wurde unter Anwendung der Berechnungsmethode der OeKB (Österreichische Kontrollbank) berechnet. Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.

Unternehmen: C-QUADRAT Investment AG Stubenring 2 A-1010 Wien Telefon: +43 1 515 66-0 FAX: +43 1 515 66-159 Email: c-quadrat @ investmentfonds.at WWW: www.c-quadrat.at Branche: Finanzdienstleistungen ISIN: AT0000613005 Indizes: Standard Market Auction Börsen: Amtlicher Handel: Frankfurt, Wien Sprache: Deutsch

