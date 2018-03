Termine am 12. Dezember in der "Rathauskorrespondenz"

Änderungen vorbehalten

Wien (OTS) -

10.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Senatsrat i.R. Dipl.-Ing. Bruno Domany, sowie des Silbernen Verdienstzeichens des Landes Wien an Johann Vrba durch StR Ludwig (Rathaus, Wappensaal) 11.00 Uhr, Eröffnung des neuen Sozialpsychiatrischen Ambulatoriums Mariahilf durch StRin Wehsely und Chefarzt des PSD Georg Psota (Sozialpsychiatrisches Ambulatorium Mariahilf, 6., Mariahilfer Straße 77-79, 6. OG) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Döbling (Amtshaus, 19., Gatterburggasse 14, Stiege 4, Erdgeschoß, Festsaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Penzing (Amtshaus, 13., Hietzinger Kai 1-3, 1. Stiege, 2. Stock, Festsaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvorstehung Landstraße (Amtshaus, 3., Karl-Borromäus-Platz 3, 2. Stock, Festsaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Liesing (Amtshaus, 23., Perchtoldsdorfer Straße 2, 1. Stock, Zimmer 1.11, Festsaal) 16.30 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Währing (Amtshaus, 18., Martinstraße 100, 2. Stock, Festsaal) 16.30 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Rudolfsheim-Fünfhaus (Amtshaus, 15., Rosinagasse 4, Feststiege, Festsaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Neubau (Amtshaus, 7., Hermanngasse 24-26, 1. Stiege, 2. Stock, Festsaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Wieden (Amtshaus, 4., Favoritenstraße 18,. 1. Stock, Sitzungssaal) 17.00 Uhr, Führung durch die Ausstellung "Wien 2025", Anmeldung unter wpw @ ma18.wien.gv.at (Wiener Planungswerkstatt, 1., Friedrich-Schmidt-Platz 9) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Erlösung durch den Krieg? Österreich-Ungarn am Vorabend des Ersten Weltkrieges", Vortrag: Manfried Rauchensteiner (Rathaus, Festsaal)

(Schluss) grc

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Christine Grasmuk

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81076

E-Mail: christine.grasmuk @ wien.gv.at