Crytek und DeNA bieten mit The Collectables bald Blockbuster-Action für mobile Gamer

Crytek arbeitet mit dem führenden Entwickler und Betreiber von mobilen Spielen DeNA an der Entwicklung seines ersten kostenlos spielbaren Mmobilen gGames The Collectables.

Die überwältigende Grafik von The Collectables beruht auf Cryteks hauseigener CRYENGINE-Technologie. Das Spiel wird über DeNAs Mobile-Games-Plattform Mobage für iPhone, iPad und Android-Geräte erhältlich sein. Es bietet eine Mischung aus Action und Taktik: Der Spieler leitet dabei eine Einheit unkonventioneller Soldaten auf knallharten Einsätzen rund um die Welt.

"DeNA verfügt über konkurrenzlose Erfahrungen im Bereich Mobile Gaming, und wir freuen uns sehr darauf, mit zusammenseinem Team daran arbeiten zu können, den Spielern The Collectables zu präsentieren", so Paha Schulz, Director of Business Development im Bereich Games-as-a-Service bei Crytek. "The Collectables nutzt als erstes kostenlos spielbares mobiles Spiel Cryteks hochmoderne 3D-Game-Technologie CRYENGINE."

Mit seinen actiongeladenen Gefechtengnadenlosen Schusswechseln und klassischen, unbeugsamen ActionHhelden lädt The Collectables Spieler dazu ein, aus einer Vielzahl einzigartiger Soldaten ein Team zusammenzustellen und dessen Waffen und Fähigkeiten vor den Kampfeinsätzen kontinuierlich aufzubessern. Bei seinem Erscheinen im Jahr 2014 sollwird The Collectables sämtliche Spieler mit allerlei Arten von Gegnern, spielentscheidenden Belohnungen, die es freizuschalten gilt, und weitläufigen 3D-Kampfschauplätzen, die erobert werden wollen, immer wieder an die vorderste Front locken.

Spieler, die sich für The Collectables vormerken lassen, erhalten eine Benachrichtigung, sobald das Spiel zum kostenlosen Download erhältlich ist, und zusätzlich eine exklusive Version der Spielfigur RELOAD mit einer Ausstattung in limitierter Auflage. Um sich vormerken zu lassen können interessierte Spieler die n, besuchen Sie bitte die Website des Spiels besuchen:

http://www.thecollectablesgame.com

Über DeNA

DeNA (ausgesprochen ""D-N-A"Di-Enn-Äyy") ist ein weltweit führender Entwickler und Betreiber von mobilen Services, darunter kostenlos spielbare Games, die Social-Games-Plattform Mobage, eCommerce und anderen Online-Angeboten. DeNA wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, mit Niederlassungen und Spielentwicklungs-Studios in aller Welt. DeNA Co. Ltd. ist an der Tokyo Stock Exchange börsennotiert (2432). Weitere Informationen erhalten Sie unter:

http://dena.com

Über Crytek

Crytek GmbH ("Crytek") ist ein unabhängiges Unternehmen an vorderster Front der Branche für interaktives Entertainment. Das Unternehmen möchte die Grenzen des Gamings neu definieren, indem es mit Hilfe seiner hochmodernen 3D-Game-Technologie CRYENGINE® herausragende Spielerlebnisse für Konsolen, PCs, Mobilgeräte und Games-as-a-Service entwickelt.

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Frankfurt am Main. Außerdem hat Crytek Studios in Kiew (Ukraine), Budapest (Ungarn), Sofia (Bulgarien), Seoul (Südkorea), Nottingham (Vereinigtes Königreich), Shanghai (China), Istanbul (Türkei) und Austin (USA).

Seit seiner Gründung im Jahr 1999 wurde Crytek regelmäßig für seine herausragenden Leistungen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Develop Award als Best Independent Studio 2011 und zwei Red Dot Design Awards (2010 und 2013). Zu seinen preisgekrönten Spielen gehören Far Cry®, Crysis® (ausgezeichnet als bestes PC-Spiel bei der E3 2007 und für Best Technology bei den Game Developers Choice Awards 2008), Crysis Warhead® (ausgezeichnet für Best Graphics Technology bei den IGN Best Awards 2008), Crysis® 2 (Bester Shooter bei der E3 und der Gamescom 2010), Crysis® 3 und Warface (ausgezeichnet als Best Social/Casual/Online Game bei der Gamescom 2012). Weitere Informationen finden Sie auf http://www.crytek.com.

