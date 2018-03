ÖH analysiert Regierungsprogramm 2008-2013

17 von 25 Punkten im Bereich Universität/Hochschule wurden nicht umgesetzt

Wien (OTS) - Im Zuge der aktuellen Regierungsbildung stellt sich für die ÖH folgende Frage: Was hat die letzte Regierung im Bereich der Hochschulen von ihren Plänen eigentlich umgesetzt? "Eine Analyse der 25 Punkte, die wir im Regierungsprogramm fanden ergab, dass lediglich 8 Punkte davon umgesetzt wurden", kommentiert Bernhard Lahner vom ÖH-Vorsitzteam. Neben dem Ziel 2% des BIP für den tertiären Bildungssektor zur Verfügung zu stellen, wurden noch viele weitere Punkte, wie etwa ein verbessertes Mitwirkungsrecht für Studierende, ein eigenes Konsument_innenschutzgesetz für Studierende sowie ein transparenter Umrechungsschlüssel für ECTS-Punkte nicht einmal angetastet. "Wir erwarten uns von der neuen Regierung in vielen dieser Punkte ihre Versprechen endlich in die Tat umzusetzen", fordert Lahner.

Weitere Punkte im Programm waren unter Anderem auch "Verbesserung für Frauen in der Wissenschaft" und "Bedarfsorientierter Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen an Hochschulen". Tatsache ist aber, dass noch immer nur 1/5 aller Professor_innen und Rektor_innen weiblich ist und die nötige Zahl der Kinderbetreuungsplätzen an den Hochschulen bei weitem nicht existiert.

Die Punkte, die die Regierung umgesetzt hat, sind für die ÖH zum Teil sehr unbefriedigend. Die vorgesehene Studieneingangs- und Orientierungsphase wird ihrer Aufgabe in vielen Punkten nicht gerecht. "Die STEOP liefert den Studierenden nicht die Orientierung, die sie soll. Stattdessen dient sie dazu, um Studierende hinaus zu prüfen", beschreibt Lahner die aktuelle Situation. Außerdem stieß die Umsetzung der STEOP auf massive Kritik vom Rechnungshof.

Ein positives Fazit zieht die ÖH über den Ausbau der Studienberatung und die Einrichtung der Hochschulkonferenz. "Hier wurde versucht, durch das Einbinden aller Betroffenen konstruktive Lösungen zu finden. Zukünftig gilt es für eine neue Regierung, endlich Hochschulpolitik auf die Agenda zu setzen und ihre Versprechen mit der Einbeziehung der Studierenden und Hochschulen auch umzusetzen", so Lahner abschließend.

