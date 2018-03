tiroler tageszeitung "Leitartikel" vom 12. Dezember 2013 von Anita Heubacher "Solide, aber weitgehend emotionslos"

Innsbruck (OTS) - Utl.: Tirol steht mit seinem Landesbudget gut da. Nulldefizit, keine neuen Schulden, das lässt sich auch im Vergleich zu anderen Bundesländern herzeigen. Das Land wird gut verwaltet. Echten Reformwillen sucht man vergebens.

Das Tiroler Landesbudget ist grundsolide. Das Land steht gut da und wird gut verwaltet. Keine neuen Schulden, die alten werden abgebaut, die Pro-Kopf-Verschuldung ist mit 380 Euro sensationell gering. Tirol schafft neben Vorarlberg als einziges Bundesland ein echtes Nulldefizit und hält sich damit an den Stabilitätspakt und an den Budgetpfad. 3,2 Milliarden Euro ist das Budget schwer. Für wichtige Bereiche wie Kinderbetreuung, Gesundheit und Pflege oder für die Forschung wird richtig Geld in die Hand genommen. Prestigeprojekte wie das Haus der Physik oder das Haus der Musik sind auf Schiene. Es stimmt, andere Bundesländer stehen weit schlechter da.

Solide, aber weitgehend emotionslos war dann im Landtag auch die Generalrede der ÖVP. Bauernbündler Hermann Kuenz blickte zurück zum Übervater Eduard Wallnöfer, dessen 100. Geburtstags gestern Abend feierlich gedacht wurde. Der Inhalt der Rede, die völlig unkritische Anlehnung an den "Walli", machte klar: Solide, aber echter Reformwille ist aus dem Budget nicht herauszulesen. Nirgends anzuecken und niemandem wehzutun als Handlungsdirektive schon eher. Das Budget wird im Wesentlichen fortgeschrieben.

Am Beispiel des Tourismus wird klar, was gemeint ist. Richtigerweise dachte Alt-Landeshauptmann Wendelin Weingartner die Fusion der Tourismusverbände an, sein Nachfolger Herwig van Staa setzte sie durch. Das war eine echte und mutige Reform. Nun müsste man die Gnade haben, die Reform weiterzudenken, den Regionen Schwerpunkte zuzuordnen, einen touristischen Masterplan für Tirol zu erstellen. Nur als Idee. Gestern im Landtag hörte sich das so an: Es sind alle wichtig, die großen müssen die kleinen Verbände mittragen, der Urlaub am Bauernhof und der Privatzimmervermieter sind ebenso bedeutungsschwer wie der Fünf-Sterne-Betrieb. Die Gästezahl passt. Wir brauchen einen Ganzjahrestourismus. Der Winter funktioniert. Alles ist gut.

Echte Reformen täten mehr als not. Was im Tourismus heilsam war, könnte auch bei Gemeinden forciert werden. Die Kleinstrukturiertheit des Landes mit 279 Gemeinden ist die Wiege des engstirnigen Denkens, bis zum Kirchturm und in den allermeisten Fällen nicht weiter. Die Steiermark hat vorgemacht, was mutig ist, und ist leider bei den letzten Nationalratswahlen abgestraft worden. Nun steht zu befürchten, dass Reformen, die wehtun, tunlichst vermieden werden.

