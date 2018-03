Greenpeace zeigt Fußball-Sponsor Gazprom die Rote Karte

Protestaktionen bei Champions-League-Spiel im Wiener Ernst-Happel-Stadion

Wien (OTS) - Anlässlich des Champions League-Spiels Austria Wien gegen Zenit St. Petersburg protestierten Greenpeace-AktivistInnen am Spielfeld des Ernst-Happel-Stadions gegen Gazprom - einen der Hauptsponsoren der Champions League. Um ihren Respekt vor dem Sportereignis und den Beteiligten auszudrücken, liefen sechs Greenpeace-Aktivistinnen in Cheerleader-Kostümen gleichzeitig mit den Spielern, noch vor offiziellem Spielbeginn, im Stadion ein. Vor der beeindruckenden Zuschauerkulisse im Stadion forderten die Aktivistinnen den russischen Staatskonzern und Fußballsponsor Gazprom mit Transparenten und der Botschaft "GAZPROM DON'T FOUL THE ARCTIC" auf, seine hochriskanten Ölbohrungen in der Arktis zu stoppen.

"Das Vorgehen von Ölkonzernen wie Gazprom, die für ihre Geschäfte das fragile Ökosystem der Arktis aufs Spiel setzen, verdient die rote Karte", so Greenpeace-Sprecher Lukas Meus und weist damit auf die Investitionen, denen Gazprom abseits des Fußball-Sponsorings nachgeht hin: "Mit diesem fairen Sport hat das schmutzige Spiel, das Gazprom mit der Arktis betreibt, nichts zu tun."

Gazprom will noch dieses Jahr in der Petschorasee als erste Ölgesellschaft der Welt die Ölvorkommen nördlich der arktischen Eisgrenze kommerziell ausbeuten. Arbeiten der Ölindustrie gehören zu den riskantesten Unternehmungen in der Arktis. Die Gazprom-Ölplattform Prirazlomnaya besteht aus ausrangierten Teilen und entspricht nicht einmal russischen Sicherheitsstandards. Die riesige, rund vier Milliarden US-Dollar teure Plattform Prirazlomnaya könnte die weltweiten Märkte voraussichtlich ab 2014 direkt mit Öl beliefern. Gazproms Plattform soll ganzjährig in der abgelegenen Petschorasee arbeiten.

"Eine Ölbohrplattform auf hoher See stellt unter den widrigen Klimabedingungen der Arktis ein akutes Risiko für die Umwelt dar. Eine Ölkatastrophe im Arktischen Meereis wäre ein ökologisches Desaster, das einen einzigartigen Lebensraum zerstören würde", so Greenpeace-Sprecher Lukas Meus. Einerseits erfolgt in der Nähe von Ölplattformen eine schleichende, permanente Verschmutzung, andererseits bedeuten Ölbohrungen in der Arktis ein akutes Risiko. "Dass es zu einem verheerenden Unfall kommt, ist unter den in der Arktis herrschenden Bedingungen von Eis, Kälte, Stürmen und Dunkelheit nur eine Frage der Zeit - die hochriskanten Ölbohrungen müssen gestoppt werden, bevor es dazu kommt", appelliert Meus und richtet diese Forderung an die gesamte Ölindustrie, deren Begehrlichkeiten durch das rapide Abschmelzen des arktischen Eises geweckt wurde.

Die Protestaktion im Wiener Ernst-Happel-Stadion ist Teil einer internationalen Kampagne von Greenpeace zum Schutz der Arktis. Weltweit finden laufend Protestaktionen gegen Ölkonzerne statt, um deren Ölbohrungen in der Arktis zu verhindern. Zuletzt auch vor Ort, wo Greenpeace-AktivistInnen am 18. September friedlich an der Gazprom-Ölplattform Prirazlomnaya in der Petschorasee protestierten. Die Härte, mit der die russischen Behörden gegen die UmweltschützerInnen vorgingen, wurde international stark kritisiert. Die Umweltschützer und die beiden Journalisten sind nach wie vor des Rowdytums angeklagt, ihnen drohen bis zu sieben Jahre Haft. Ebenso befindet sich das Greenpeace-Schiff, die Arctic Sunrise, nach wie vor in russischer Gewalt, obwohl der Internationale Seegerichtshof am 22. November zum Beschluss kam, dass die Crew der Arctic Sunrise unverzüglich freizulassen ist und Russland das Schiff gegen eine Bankbürgschaft in Höhe von 3,6 Millionen Euro freigeben muss.

Mehr als 4,5 Millionen Menschen weltweit haben bereits die Greenpeace-Petition zum Schutz der Arktis (www.schuetztdiearktis.at) unterschrieben, weitere über 2,5 Millionen zeigen Solidarität mit den "Arctic 30" und verschickten weltweit Briefe mit der Forderung nach Freilassung und Fallenlassen der Anklage an russische Botschaften

(http://www.greenpeace.org/austria/protest-russland/).

Bildmaterial:

Fotos finden Sie in etwa 30 Minuten unter

https://www.dropbox.com/sh/7iibmzlfxsvtfmo/hc_lHvyHeD (Photo Credits:

Greenpeace) Die Bilder stehen unter Angabe der Photo Credits einmalig kostenlos zum Abdruck zur Verfügung. Weitere Fotos senden wir Ihnen gerne auf Anfrage an melanie.aldrian @ greenpeace.at zu.

Rückfragen & Kontakt:

Greenpeace

Melanie Aldrian

Pressesprecherin

Tel.: +43 (0)664 61 26 725

melanie.aldrian @ greenpeace.at

www.greenpeace.at; twitter.com/greenpeaceAT; facebook.com/greenpeaceAT