OÖNachrichten-Leitartikel: "Zwei Freisprüche, keine Absolution", von Wolfgang Braun

Ausgabe vom 12. Dezember 2013

Linz (OTS) - Zwei Freisprüche im Swap-Strafprozess in Linz: Weder der Linzer Ex-Finanzstadtrat Johann Mayr (SP) noch Ex-Finanzdirektor Werner Penn müssen für die verhängnisvolle Franken-Zinswette Swap 4175, abgeschlossen mit der Bawag im Februar 2007, strafrechtlich büßen.

Vor allem für Penn ist das eine Erleichterung, denn er hatte stellvertretend den Kopf für eine Linzer Finanzverwaltung und Finanzpolitik hinzuhalten, der gestern von Richter Oliver Schoßwohl in seiner Urteilsbegründung "haarsträubende Ahnungslosigkeit" attestiert wurde. Schoßwohl war nicht der Erste, der zu diesem Befund kam. Die Freisprüche sind daher auch keine Absolution für die gravierenden Versäumnisse der Stadt Linz in der Causa Swap 4175. Der Linzer Strafprozess hat natürlich auch Einfluss auf den parallel laufenden Rechtsstreit im Zivilverfahren zwischen der Bawag und Linz. Nicht wegen der Freisprüche, sondern wegen der Begründung des Richters und der Erkenntnisse im Lauf des Prozesses. Das gilt in erster Linie für die Aussagen des Sachverständigen Christian Imo. Imo ist im Swap-Streit bisher der einzige unabhängige Gutachter -also keiner, der von der Bawag oder der Stadt Linz beauftragt wurde. Seine Analyse war eindrucksvoll: Detailliert hat er die Struktur des Swaps 4175 offengelegt, hat mit Zahlenkolonnen und Grafiken veranschaulicht, was sich Linz da als vermeintliche Zinsabsicherung eingehandelt hat: ein unkontrollierbares, hochkomplexes und hochriskantes Derivatgeschäft, eine finanztechnische Zeitbombe. Ein Geschäft, dessen immenses Risiko laut Imo für eine Kommune nicht erkennbar war und das selbst die Bawag überfordert und nicht richtig bewertet hatte - was auch in einem Prüfbericht der Nationalbank festgehalten wurde.

Imos Resümee deckt sich mit dem Statement von Richter Andreas Pablik zu Beginn des Swap-Zivilprozesses in Wien: Beide Seiten tragen Verantwortung dafür, dass die Lage dermaßen eskalieren konnte. Es war ein Deal, den Linz nie hätte abschließen dürfen. Es war aber auch ein Produkt, das eine Bank einer Kommune niemals offerieren darf.

Daher ist es jetzt noch logischer, dass ein vernünftiger Vergleich die einzige - zwar schmerzhafte, aber verantwortungsvolle - Lösung der Causa ermöglichen würde.

Alles andere wäre von beiden Seiten die Fortsetzung einer aberwitzigen Spekulation.

